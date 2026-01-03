Зеленський про європейські війська в Україні: сигналом буде припинення вогню

Військова присутність Великої Британії та Франції в Україні, за його словами, – обов'язкова

Володимир Зеленський / Фото: ОП

Гарантії безпеки для України й ефективність роботи Коаліції охочих залежить від готовності ключових країн до військової присутності в Україні після припинення вогню. Про це Володимир Зеленський повідомив журналістам під час брифінгу.

Він нагадав, що для України важлива присутність європейських військ, однак, "безумовно, не всі готові на це".

Глава держави додав, що це питання має також парламентський вимір, бо рішення щодо військової присутності, згідно з конституціями багатьох країн Європи, потребує підтримки парламенту.

За його словами, сигналом до початку роботи Коаліції охочих буде припинення вогню. "Тобто присутність буде фактично одразу після припинення вогню", – сказав Зеленський.

Він також зауважив, що конституції деяких держав забороняють надавати військову допомогу іншим країнам, але вони допомагають санкційно, фінансово, гуманітарно тощо.

"Тобто є різні країни в Коаліції. Там головують Британія і Франція. От їхня присутність військова обов'язкова", – наголосив президент.