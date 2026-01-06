Україна, Франція та Британія підписали декларацію про наміри щодо розгортання військ

Засідання у Парижі (Фото: Yoan Valat/EPA)

У вівторок, 6 січня, Україна, Франція та Велика Британія підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил. Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

Свої підписи під документом поставили президент Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Підписання відбулося у Парижі, де цього дня збиралася "коаліція охочих" на чергове засідання. Відео церемонії оприлюднив ресурс Clash Report.

На момент публікації новини текст декларації на сайті Офісу президента відсутній.

NOW: Zelensky, Macron and Starmer sign declaration of intent on future multinational force deployment in Ukraine. pic.twitter.com/E57z2yRp6B — Clash Report (@clashreport) January 6, 2026

Згодом на спільному з європейськими лідерами брифінгу Зеленський розповів, що військові Франції, Британії та України працювали детально щодо розміщення сил, кількості та конкретних видів зброї.

"У нас вже є такі необхідні деталі. Ми розуміємо, яка країна і на що готова, – з усіх країн "коаліції охочих". Хочу подякувати кожному лідеру, кожній державі, які дійсно хочуть бути частиною мирного рішення", – додав президент.