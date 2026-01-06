Зустріч "коаліції охочих" у Франції: з’явився текст Паризької декларації

Учасники зустрічі у Парижі (Фото: ОП)

За результатами зустрічі "коаліції охочих" у Франції у вівторок, 6 січня, була підписана Паризька декларація "Надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні". Текст документа опублікував Офіс президента.

У декларації йдеться, що цього дня в Парижі зібралися Україна, США та учасники "коаліції охочих". У ній підкреслена відданість справедливому й тривалому миру в Україні відповідно до принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй та вітається досягнутий прогрес, зокрема під час обговорень між американцями, українцями, європейцями та іншими партнерами.

У документі зазначається, що "коаліція охочих" чітко заявила, що здатність України захищати себе має вирішальне значення для забезпечення майбутньої безпеки України та колективної євроатлантичної безпеки.

"Ми підтвердили, що забезпечення суверенітету й тривалого миру в Україні має бути невіддільною частиною мирної угоди й що будь-яке врегулювання має бути підкріплене надійними гарантіями безпеки для України", – йдеться у ньому.

Учасники готові взяти на себе зобов'язання щодо системи політично та юридично зобов'язувальних гарантій, які будуть активовані після набрання чинності режимом припинення вогню, на додаток до двосторонніх безпекових угод та відповідно до власних правових і конституційних процедур.

Вони міститимуть такі компоненти:

→ участь у запропонованому США механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню. Буде створено систему безперервного та надійного моніторингу припинення вогню, включно з внесками від членів "коаліції охочих". "Коаліція охочих" буде представлена у Спеціальній комісії, створеній для розгляду будь-яких порушень, визначення відповідальності та встановлення заходів для виправлення ситуації;

→ підтримка Збройних Сил України. Коаліція домовилася продовжувати надавати ЗСУ критично важливу довгострокову військову допомогу та озброєння для забезпечення їхньої стійкої боєздатності, оскільки вони залишатимуться першою лінією оборони та стримування. Це охоплюватиме, але не обмежуватиметься зазначеним: довготермінові оборонні пакети; підтримку фінансування закупівлі зброї; продовження співпраці з Україною щодо її державного бюджету для фінансування армії; доступ до оборонних складів, які можуть надати швидку додаткову допомогу в разі майбутнього збройного нападу; надання практичної та технічної підтримки Україні в будівництві оборонних укріплень;

→ багатонаціональні сили для України, сформовані шляхом внесків учасників "коаліції охочих" з метою підтримки відновлення ЗСУ та забезпечення стримування. Було проведено скоординоване військове планування з метою підготовки заходів щодо забезпечення безпеки в повітрі, на морі та суходолі, а також відновлення української армії. Учасники підтвердили, що ці заходи повинні бути суворо імплементовані на прохання України після того, як відбудеться припинення воєнних дій. Ці елементи будуть здійснюватися під керівництвом Європи, за участю також неєвропейських членів "коаліції охочих" та із підтримкою США;

→ зобов'язання щодо надання підтримки Україні з метою відновлення миру в разі майбутнього збройного нападу з боку Росії. Учасники домовилися остаточно узгодити зобов'язання, що визначать підхід до надання підтримки Україні у разі повторної російської агресії. Ці зобов'язання можуть охоплювати використання військових можливостей, розвідувальної та логістичної підтримки, дипломатичних ініціатив, запровадження додаткових санкцій;

→ зобов'язання поглиблювати довгострокове співробітництво з Україною у сфері оборони. Учасники домовилися продовжувати розвивати та поглиблювати взаємовигідну співпрацю, включно з навчанням, спільним виробництвом в оборонній промисловості, зокрема з використанням відповідних європейських інструментів, та співробітництвом у сфері розвідки.

Також було вирішено створити координаційну групу США – Україна – Коаліція в оперативному штабі "коаліції охочих" в Парижі.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що це одна з найбільш представницьких зустрічей "коаліції охочих".

"27 лідерів держав, Євросоюз, НАТО, представники Туреччини, Японії, Австралії, Нової Зеландії", – додав він.

Глава держави вважає важливим, що є ґрунтовні документи – спільна декларація всіх країн "коаліції охочих" та тристороння декларація Франції, Британії та України.

"Документи ці є, і це сигнал, наскільки серйозно і Європа, і вся "коаліція охочих" готові працювати заради реальної безпеки. Цими документами ми посилюємо подальшу юридичну роботу в країнах з парламентами, щоб у момент, коли дипломатія спрацює на завершення війни, у нас була повна готовність розмістити сили коаліції", – додав президент.