Мерц заявив про готовність спрямувати війська до сусідньої з Україною держави НАТО

Берлін братиме участь у моніторингу майбутнього перемир’я та сприятиме зміцненню України на суходолі, в морі та в повітрі, сказав німецький канцлер

Фрідріх Мерц (Фото: Yoan Valat/EPA)

Німеччина на цьому етапі не готова відправляти свої війська до України після припинення вогню, але може розмістити їх у державі НАТО поблизу. Про це на брифінгу у Парижі повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Він вважає, що зустріч "коаліції охочих" у французькій столиці є ще одним кроком вперед на шляху до миру. Мерц заявив, що партнери України хочуть, аби потенційне припинення вогню спиралося на надійні гарантії безпеки, а не так, як це було у 2015 році, маючи на увазі Мінські угоди.

За його словами, цього дня в центрі уваги було питання, який внесок Європа та її партнери зможуть спільно зробити для безпеки України після досягнення майбутнього припинення вогню.

Німецький канцлер акцентував, що його країна братиме участь у моніторингу майбутнього перемир’я та сприятиме зміцненню України на суходолі, на морі та в повітрі. Він переконаний, що для цього мають бути виконані певні умови, зокрема сильні, юридично зобов’язувальні гарантії безпеки з боку всіх, зокрема США.

"По-друге, припинення вогню має бути узгоджене з російською стороною таким чином, щоб коаліція могла діяти достатньо рішуче. Саме над цим ми зараз і працюємо. По-третє, кожному партнеру коаліції має бути надана можливість ухвалювати рішення у відповідні моменти згідно з його внутрішньодержавними процедурами", – пояснив Мерц.

Він додав, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну політично, фінансово та військово.

"Це, наприклад, може означати, що після припинення вогню ми задекларуємо сили для України на суміжній території НАТО. Я хочу чітко сказати: щодо характеру й обсягу німецького внеску ми – федеральний уряд і Бундестаг – ухвалюватимемо рішення після того, як зазначені умови будуть з’ясовані. Від себе і від імені федерального уряду скажу: ми принципово нічого не виключаємо", – заявив посадовець.