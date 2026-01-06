Мерц заявил о готовности направить войска в соседнее с Украиной государство НАТО

Берлин будет участвовать в мониторинге будущего перемирия и способствовать укреплению Украины на суше, в море и в воздухе, сказал немецкий канцлер

Фридрих Мерц (Фото: Yoan Valat/EPA)

Германия на этом этапе не готова отправлять свои войска в Украину после прекращения огня, но может разместить их в государстве НАТО поблизости. Об этом на брифинге в Париже сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Он считает, что встреча "коалиции желающих" во французской столице является еще одним шагом вперед на пути к миру. Мерц заявил, что партнеры Украины хотят, чтобы потенциальное прекращение огня опиралось на надежные гарантии безопасности, а не так, как это было в 2015 году, имея в виду Минские соглашения.

По его словам, в этот день в центре внимания был вопрос, какой вклад Европа и ее партнеры смогут совместно сделать для безопасности Украины после достижения будущего прекращения огня.

Немецкий канцлер акцентировал, что его страна будет участвовать в мониторинге будущего перемирия и способствовать укреплению Украины на суше, на море и в воздухе. Он убежден, что для этого должны быть выполнены определенные условия, в частности сильные, юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны всех, в том числе США.

"Во-вторых, прекращение огня должно быть согласовано с российской стороной таким образом, чтобы коалиция могла действовать достаточно решительно. Именно над этим мы сейчас и работаем. В-третьих, каждому партнеру коалиции должна быть предоставлена возможность принимать решения в соответствующие моменты согласно его внутригосударственным процедурам", – пояснил Мерц.

Он добавил, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину политически, финансово и военно.

"Это, например, может означать, что после прекращения огня мы задекларируем силы для Украины на сопредельной территории НАТО. Я хочу четко сказать: относительно характера и объема немецкого вклада мы – федеральное правительство и Бундестаг – будем принимать решение после того, как указанные условия будут выяснены. От себя и от имени федерального правительства скажу: мы принципиально ничего не исключаем", – заявил чиновник.