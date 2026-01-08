Зеленский: Документ о гарантиях безопасности готов для финализации с Трампом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что документ о гарантиях безопасности для Украины готов к окончательному согласованию с руководителем США Дональдом Трампом. Об этом глава государства написал в своих соцсетях.

"[Руководитель украинской делегации и секретарь Совета нацбезопасности и обороны] Рустем Умеров доложил по результатам переговоров нашей команды во Франции вчера. Фактически готов к финализации на самом высоком уровне с президентом Соединенных Штатов двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины", – рассказал Зеленский.

Читайте также Мир в 2026 году: лидеры мнений Project Syndicate о политических и экономических вызовах

Президент отметил, что Украине удается и в дальнейшем объединять работу команд Европы и США, добавив, что стороны совместно обсудили, в частности, документы по восстановлению и экономическому развитию.

Также на переговорах рассмотрели "сложные вопросы" по базовой рамке для окончания российской войны – и Украина представила возможные варианты окончательного согласования этого документа, отметил глава государства.

"Понимаем, что американская сторона будет общаться с Россией, и ожидаем фидбэк [обратную связь] – готов ли агрессор реально заканчивать войну", – акцентировал Зеленский.

Он анонсировал, что по возвращению в Киев украинская переговорная команда доложит обо всех деталях встреч

"Также информируем партнеров о последствиях российских ударов, которые точно не свидетельствуют, что Москва пересматривает свои приоритеты. В этом контексте необходимо, чтобы давление на Россию росло так же, как интенсивно работают переговорные команды. Реалистичность будущих гарантий безопасности должна быть доказана способностью партнеров уже на этом этапе осуществлять действенный давление на агрессора", – рассказал президент, добавив, что Украина готовит новые соответствующие контакты.