"Россия пока крутит носом, но партнеры могут открутить". Зеленский прокомментировал переговоры

Президент ответил, планируют ли США и союзники усилить давление на Россию, чтобы она согласилась на перемирие

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в октябре 2025 года (Иллюстративное фото: SHAWN THEW / EPA)

В переговорах по завершению войны против Украины Россия пока "крутит носом", однако партнеры способны повлиять на нее. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

В вопросе к главе государства отметили, что сейчас продолжается широкая дискуссия на дипломатическом уровне относительно гарантий безопасности, выборов и тому подобное. У президента спросили, есть ли "хоть какие-то" намеки от РФ, что она готова к этому, и планируют ли США и союзники "существенно усилить давление" на Москву, чтобы та согласилась на прекращение огня.

"Американцы точно ведут переговоры с русскими. Проговаривают разные варианты. Отвечу очень просто, что пока Россия крутит носом, но партнеры у нас достаточно сильные, некоторые из них особенно, и могут нос открутить, если захотят", – ответил Зеленский.

Во время этого же общения с медиа глава государства заявил, что элементом давления Вашингтона на Кремль могла бы стать спецоперация против диктатора Чечни Рамзана Кадырова вроде той, которую Вашингтон провел против его венесуэльского "коллеги" Николаса Мадуро.