"Россия пока крутит носом, но партнеры могут открутить". Зеленский прокомментировал переговоры
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в октябре 2025 года (Иллюстративное фото: SHAWN THEW / EPA)

В переговорах по завершению войны против Украины Россия пока "крутит носом", однако партнеры способны повлиять на нее. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

В вопросе к главе государства отметили, что сейчас продолжается широкая дискуссия на дипломатическом уровне относительно гарантий безопасности, выборов и тому подобное. У президента спросили, есть ли "хоть какие-то" намеки от РФ, что она готова к этому, и планируют ли США и союзники "существенно усилить давление" на Москву, чтобы та согласилась на прекращение огня.

Читайте также
Эти вертолеты вывезли Мадуро. Представитель Bell о Viper, Venom и инвестициях в оборону Украины

"Американцы точно ведут переговоры с русскими. Проговаривают разные варианты. Отвечу очень просто, что пока Россия крутит носом, но партнеры у нас достаточно сильные, некоторые из них особенно, и могут нос открутить, если захотят", – ответил Зеленский.

Во время этого же общения с медиа глава государства заявил, что элементом давления Вашингтона на Кремль могла бы стать спецоперация против диктатора Чечни Рамзана Кадырова вроде той, которую Вашингтон провел против его венесуэльского "коллеги" Николаса Мадуро.

Владимир Зеленскийпереговоры