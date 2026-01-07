"Росія поки що крутить носом, але партнери можуть відкрутити". Зеленський прокоментував переговори

Президент відповів, чи планують США та союзники посилити тиск на Росію, щоб вона погодилась на перемир'я

Дональд Трамп і Володимир Зеленський під час зустрічі у жовтні 2025 року (Ілюстративне фото: SHAWN THEW / EPA)

У перемовинах щодо завершення війни проти України Росія поки що "крутить носом", однак партнери здатні вплинути на неї. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

У запитанні до глави держави зазначили, що зараз триває широка дискусія на дипломатичному рівні стосовно гарантій безпеки, виборів тощо. У президента запитали, чи є "бодай якісь" натяки від РФ, що вона готова до цього, і чи планують США та союзники "суттєво посилити тиск" на Москву, щоб та погодилась на припинення вогню.

"Американці точно ведуть перемовини з "рускіми". Проговорюють різні варіанти. Відповім дуже просто, що поки що Росія крутить носом, але партнери в нас достатньо сильні, деякі з них особливо, і можуть носа відкрутити, якщо захочуть", – відповів Зеленський.

Під час цього самого спілкування з медіа глава держави заявив, що елементом тиску Вашингтона на Кремль могла б стати спецоперація проти диктатора Чечні Рамзана Кадирова на кшталт тої, яку Вашингтон провів проти його венесуельського "колеги" Ніколаса Мадуро.