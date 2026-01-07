Зеленський про тиск США на РФ: Хай зроблять якусь операцію з Кадировим, як з Мадуро

Рамзан Кадиров (Фото: ЕРА)

Елементом тиску з боку США на Росію могла би стати спецоперація проти голови Чечні Рамзана Кадирова за типом тої, що Вашингтон провів проти президента Венесуели Ніколоса Мадуро. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у чаті Офісу президента.

Він наголосив, що у США є інструменти, щоб тиснути на Росію.

"Будь ласка, ось вам приклад з Мадуро. Провели операцію? Провели. Результат всі бачать, весь світ. Швидко це зробили. Нехай вони зроблять якусь операцію з цим, як його, – з Кадировим. З цим вбивцею. Може, тоді Путін побачить це, і задумається", – сказав президент у відповідь на запитання про кроки України в разі, якщо мирна угода з РФ не спрацює.

Він наголосив, що дуже хоче, щоб повномасштабна війна закінчилася і дипломатія спрацювала. Але якщо цього не станеться, то партнери знають, що мають робити.

За словами Зеленського, у такому випадку союзники мають рухатися швидко, немов війна не в Україні, а у них.

"ППО, наша сильна армія, гроші на виробництво дронів, захист неба – всі прекрасно все це розуміють. Що стосується дипломатичного треку, так само. Американці зараз, я вважаю, продуктивні, у нас є хороші результати, але все це ще не дотиснуто до кінця", – сказав президент.