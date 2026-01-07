Зеленський про тиск США на РФ: Хай зроблять якусь операцію з Кадировим, як з Мадуро
Елементом тиску з боку США на Росію могла би стати спецоперація проти голови Чечні Рамзана Кадирова за типом тої, що Вашингтон провів проти президента Венесуели Ніколоса Мадуро. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у чаті Офісу президента.
Він наголосив, що у США є інструменти, щоб тиснути на Росію.
"Будь ласка, ось вам приклад з Мадуро. Провели операцію? Провели. Результат всі бачать, весь світ. Швидко це зробили. Нехай вони зроблять якусь операцію з цим, як його, – з Кадировим. З цим вбивцею. Може, тоді Путін побачить це, і задумається", – сказав президент у відповідь на запитання про кроки України в разі, якщо мирна угода з РФ не спрацює.
Він наголосив, що дуже хоче, щоб повномасштабна війна закінчилася і дипломатія спрацювала. Але якщо цього не станеться, то партнери знають, що мають робити.
За словами Зеленського, у такому випадку союзники мають рухатися швидко, немов війна не в Україні, а у них.
"ППО, наша сильна армія, гроші на виробництво дронів, захист неба – всі прекрасно все це розуміють. Що стосується дипломатичного треку, так само. Американці зараз, я вважаю, продуктивні, у нас є хороші результати, але все це ще не дотиснуто до кінця", – сказав президент.
- У ніч проти 3 січня в столиці Венесуели лунали вибухи й літала авіація. Згодом стало відомо, що США проводять у країні операцію.
- Пізніше Трамп заявив, що Мадуро і його дружину схопили й вивезли з Венесуели. Подружжя звинуватили в наркоторгівлі.
- 5 січня відбувся перший суд над венесуельським диктатором. Він не визнав себе винним.
- За даними Reuters, США попередили главу МВС Венесуели Діосдадо Кабельо, що він може повторити долю Мадуро, якщо не допоможе тимчасовій президентці Делсі Родрігес виконати вимоги Вашингтона.
Коментарі (0)