Reuters: США попередили главу МВС Венесуели, що він може повторити долю Мадуро

Діосдадо Кабельо може бути серед головних цілей, якщо не допоможе тимчасовій президентці виконати вимоги Вашингтона

Глава МВС Венесуели (Фото: Ronald Pena R/EPA)

Адміністрація президента США Дональда Трампа попередила міністра внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо, що він може бути серед головних цілей, якщо не допоможе тимчасовій президентці Делсі Родрігес виконати вимоги Вашингтона та підтримувати порядок після повалення диктатора Ніколаса Мадуро. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на трьох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Кабельо, який контролює сили безпеки Венесуели, звинувачені у широкомасштабних порушеннях прав людини, є одним із небагатьох лояльних Мадуро людей, на яких Трамп вирішив покластися як тимчасового посадовця для підтримки стабільності в перехідний період, розповів один зі співрозмовників.

Враховуючи його історію репресій і суперництва з Родрігес, глава МВС може зіграти роль деструктивного чинника й знайти способи усунути тимчасову президентку від влади, пише медіа.

Один зі співрозмовників додав, що США через посередників попередили Кабельо, що у випадку непокори його може спіткати доля Мадуро, захопленого під час рейду в суботу та вивезеного до Нью-Йорка для кримінального процесу.

Однак усунення Кабельо може бути ризикованим кроком, здатним спровокувати вихід на вулиці проурядових мотоциклетних угруповань, відомих як "колективос", і викликати хаос, якого Вашингтон хоче уникнути.

У списку потенційних цілей також є міністр оборони Венесуели Володимир Падріно, який, як і Кабельо, перебуває під слідством США за звинуваченням у торгівлі наркотиками, і за його голову призначено багатомільйонну нагороду, розповіли два співрозмовники.

"Це, як і раніше, операція правоохоронних органів, і ми ще не закінчили", – заявив представник Міністерства юстиції США на умовах анонімності.

Високопосадовець адміністрації Трампа відмовився відповідати на конкретні питання Reuters, але заявив: "Президент говорить про те, щоб максимально використовувати важелі впливу на елементи, що залишилися у Венесуелі й забезпечити їх співпрацю зі США шляхом припинення нелегальної міграції, зупинення потоків наркотиків, відновлення нафтової інфраструктури та вжиття заходів, які будуть справедливі для венесуельського народу".