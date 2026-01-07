Reuters: США предупредили главу МВД Венесуэлы, что он может повторить судьбу Мадуро

Диосдадо Кабельо может быть среди главных целей, если не поможет временному президенту выполнить требования Вашингтона

Глава МВД Венесуэлы (Фото: Ronald Pena R/EPA)

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила министра внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, что он может быть среди главных целей, если не поможет временному президенту Делси Родригес выполнить требования Вашингтона и поддерживать порядок после свержения диктатора Николаса Мадуро. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Кабельо, который контролирует силы безопасности Венесуэлы, обвиняемые в широкомасштабных нарушениях прав человека, является одним из немногих лояльных Мадуро людей, на которых Трамп решил положиться как на временного чиновника для поддержания стабильности в переходный период, рассказал один из собеседников.

Учитывая его историю репрессий и соперничества с Родригес, глава МВД может сыграть роль деструктивного фактора и найти способы отстранить временного президента от власти, пишет медиа.

Один из собеседников добавил, что США через посредников предупредили Кабельо, что в случае неповиновения его может постигнуть судьба Мадуро, захваченного во время рейда в субботу и вывезенного в Нью-Йорк для уголовного процесса.

Однако устранение Кабельо может быть рискованным шагом, способным спровоцировать выход на улицы проправительственных мотоциклетных группировок, известных как "коллективос", и вызвать хаос, которого Вашингтон хочет избежать.

В списке потенциальных целей также есть министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино, который, как и Кабельо, находится под следствием США по обвинению в торговле наркотиками, и за его голову назначена многомиллионная награда, рассказали два собеседника.

"Это по-прежнему операция правоохранительных органов, и мы еще не закончили", – заявил представитель Министерства юстиции США на условиях анонимности.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа отказался отвечать на конкретные вопросы Reuters, но заявил: "Президент говорит о том, чтобы максимально использовать рычаги влияния на оставшиеся в Венесуэле элементы и обеспечить их сотрудничество с США путем прекращения нелегальной миграции, остановки потоков наркотиков, восстановления нефтяной инфраструктуры и принятия мер, которые будут справедливы для венесуэльского народа".