Reuters: США предупредили главу МВД Венесуэлы, что он может повторить судьбу Мадуро
Администрация президента США Дональда Трампа предупредила министра внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, что он может быть среди главных целей, если не поможет временному президенту Делси Родригес выполнить требования Вашингтона и поддерживать порядок после свержения диктатора Николаса Мадуро. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.
Кабельо, который контролирует силы безопасности Венесуэлы, обвиняемые в широкомасштабных нарушениях прав человека, является одним из немногих лояльных Мадуро людей, на которых Трамп решил положиться как на временного чиновника для поддержания стабильности в переходный период, рассказал один из собеседников.
Учитывая его историю репрессий и соперничества с Родригес, глава МВД может сыграть роль деструктивного фактора и найти способы отстранить временного президента от власти, пишет медиа.
Один из собеседников добавил, что США через посредников предупредили Кабельо, что в случае неповиновения его может постигнуть судьба Мадуро, захваченного во время рейда в субботу и вывезенного в Нью-Йорк для уголовного процесса.
Однако устранение Кабельо может быть рискованным шагом, способным спровоцировать выход на улицы проправительственных мотоциклетных группировок, известных как "коллективос", и вызвать хаос, которого Вашингтон хочет избежать.
В списке потенциальных целей также есть министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино, который, как и Кабельо, находится под следствием США по обвинению в торговле наркотиками, и за его голову назначена многомиллионная награда, рассказали два собеседника.
"Это по-прежнему операция правоохранительных органов, и мы еще не закончили", – заявил представитель Министерства юстиции США на условиях анонимности.
Высокопоставленный чиновник администрации Трампа отказался отвечать на конкретные вопросы Reuters, но заявил: "Президент говорит о том, чтобы максимально использовать рычаги влияния на оставшиеся в Венесуэле элементы и обеспечить их сотрудничество с США путем прекращения нелегальной миграции, остановки потоков наркотиков, восстановления нефтяной инфраструктуры и принятия мер, которые будут справедливы для венесуэльского народа".
- В ночь на 3 января в столице Венесуэлы раздавались взрывы и летала авиация. Впоследствии стало известно, что США проводят в стране операцию.
- Позже Трамп заявил, что Мадуро и его жену схватили и вывезли из Венесуэлы. Супругов обвинили в наркоторговле.
- 5 января состоялся первый суд над венесуэльским диктатором. Он не признал себя виновным.
