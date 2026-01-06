Климкин считает, что Рубио может стать преемником Трампа, если "обвалит" кубинский режим

Павел Климкин (Фото: скриншот из видео LIGA.net)

Государственный секретарь США Марко Рубио может стать преемником действующего президента Штатов Дональда Трампа, если "обвалит" режим на Кубе, считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Такое мнение он высказал LIGA.net для YouTube-проекта "Климкин объясняет".

Дипломат рассказал, что ознакомился с результатами трех свежих опросов. Они свидетельствуют, что рейтинг Трампа после операции в Венесуэле вырос до 42-44%.

Климкин акцентировал, что в современных США на испанском языке говорит около 60 млн человек.

"Количество тех, кто говорит на испанском, растет, очевидно, быстрее, чем тех, кто говорит на английском. Выиграть президентские выборы следующие, и ваш намек был на Рубио, без того, чтобы получить поддержку тех, кто пришел из Латинской Америки, невозможно", – сказал экс-глава МИД.

По его мнению, Рубио получил "реально очень крутой толчок".

"Если он доведет эту историю с Венесуэлой, у него будет очень неплохая позиция. Если он обвалит кубинский режим, с большой вероятностью он – следующий президент Соединенных Штатов", – считает Климкин.

Он добавил, что шансы у американского госсекретаря "очень неплохие". Дипломат убежден, что Кубе будет сложно держаться без поддержки Венесуэлы.

"Я думаю, что американцы в отношении Кубы давно работают", – уточнил бывший министр.

Рубио – американец кубинского происхождения, родился 28 мая 1971 года в Майами в семье кубинских эмигрантов, которые приехали в Штаты в 1956 году. Он является первым латиноамериканцем на посту госсекретаря США.

В ночь на 3 января в столице Венесуэлы раздавались взрывы и летала авиация. Впоследствии стало известно, что США проводят в стране операцию.

Позже Трамп заявил, что Мадуро и его жену схватили и вывезли из Венесуэлы. Супругов обвинили в наркоторговле.

5 января состоялся первый суд над венесуэльским диктатором. Он не признал себя виновным.