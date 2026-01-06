В ООН заявили, что после операции США в Венесуэле мир стал менее безопасным

Верховный комиссар ООН призвал соблюдать права человека и заявил, что военное вмешательство не способствует правосудию

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк (Фото: x.com/volker_turk)

В Организации Объединенных Наций выразили обеспокоенность операцией США в Венесуэле и заявили, что мир стал менее безопасным. Об этом сказано в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека.

"Совершенно очевидно, что операция подорвала основополагающий принцип международного права – принцип, согласно которому государства не должны угрожать территориальной целостности или политической независимости какого-либо государства или применять против них силу", – говорят в ООН.

Отчеты управления ООН по правам человека свидетельствуют, что ситуация в Венесуэле ухудшается последние 10 лет, а права населения нарушаются "слишком долго". Однако в организации опасаются, что военное вмешательство США может только усугубить ситуацию.

"Народ Венесуэлы заслуживает привлечения к ответственности в рамках справедливого процесса, ориентированного на интересы жертв... Привлечение к ответственности за нарушения прав человека невозможно путем одностороннего военного вмешательства", – говорится в заявлении.

Верховный комиссар ООН призвал США, Венесуэлу и международное сообщество обеспечить полное соблюдение международного права, включая права человека. Он настаивает, что будущее Венесуэлы должно определяться только ее народом.