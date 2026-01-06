В ООН заявили, що після операції США у Венесуелі світ став менш безпечним
В Організації Об'єднаних Націй висловили стурбованість операцією США у Венесуелі та заявили, що світ став менш безпечним. Про це сказано у заяві верховного комісара ООН із прав людини.
"Цілком очевидно, що операція підірвала основоположний принцип міжнародного права – принцип, згідно з яким держави не повинні погрожувати територіальній цілісності або політичній незалежності будь-якої держави або застосовувати проти них силу", – кажуть в ООН.
Звіти управління ООН з прав людини свідчать, що ситуація у Венесуелі погіршується останні 10 років, а права населення порушуються "занадто довго". Однак в організації побоюються, що військове втручання США може тільки погіршити ситуацію.
"Народ Венесуели заслуговує на притягнення до відповідальності в рамках справедливого процесу, орієнтованого на інтереси жертв... Притягнення до відповідальності за порушення прав людини неможливе шляхом одностороннього військового втручання", – йдеться в заяві.
Верховний комісар ООН закликав США, Венесуелу та міжнародне співтовариство забезпечити повне дотримання міжнародного права, включно з правами людини. Він наполягає, що майбутнє Венесуели має визначатися тільки її народом.
- У ніч на 3 січня в столиці Венесуели лунали вибухи і літала авіація. Згодом стало відомо, що США проводять у країні операцію.
- Згодом Трамп заявив, що Мадуро і його дружину схопили і вивезли з Венесуели. Подружжя звинуватили в наркоторгівлі.
- 5 січня відбувся перший суд над венесуельським диктатором. Він не визнав себе винним.
- Того самого дня віцепрезидентка – міністерка нафти Венесуели Делсі Родрігес офіційно склала присягу як тимчасова глава держави.
- 6 січня Трамп відкинув вибори у Венесуелі протягом 30 днів і не виключив повторного вторгнення.
