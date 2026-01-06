В ООН заявили, що після операції США у Венесуелі світ став менш безпечним

Верховний комісар ООН закликав дотримуватися прав людини і заявив, що військове втручання не сприяє правосуддю

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк (Фото: x.com/volker_turk)

В Організації Об'єднаних Націй висловили стурбованість операцією США у Венесуелі та заявили, що світ став менш безпечним. Про це сказано у заяві верховного комісара ООН із прав людини.

"Цілком очевидно, що операція підірвала основоположний принцип міжнародного права – принцип, згідно з яким держави не повинні погрожувати територіальній цілісності або політичній незалежності будь-якої держави або застосовувати проти них силу", – кажуть в ООН.

Звіти управління ООН з прав людини свідчать, що ситуація у Венесуелі погіршується останні 10 років, а права населення порушуються "занадто довго". Однак в організації побоюються, що військове втручання США може тільки погіршити ситуацію.

"Народ Венесуели заслуговує на притягнення до відповідальності в рамках справедливого процесу, орієнтованого на інтереси жертв... Притягнення до відповідальності за порушення прав людини неможливе шляхом одностороннього військового втручання", – йдеться в заяві.

Верховний комісар ООН закликав США, Венесуелу та міжнародне співтовариство забезпечити повне дотримання міжнародного права, включно з правами людини. Він наполягає, що майбутнє Венесуели має визначатися тільки її народом.