Трамп відкинув вибори у Венесуелі протягом 30 днів та не виключив повторного вторгнення

Необхідно "виправити ситуацію в країні", а вже потім говорити про виборчий процес, розповів президент США

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Neil Hall)

У Венесуелі не відбудеться нових виборів протягом щонайменше наступних 30 днів. В разі припинення співпраці тимчасової очільниці Делсі Родрігес можливе повторне вторгнення США у латиноамериканську країну, заявив Дональд Трамп в інтерв’ю NBC News на тлі затримання венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

Свою позицію американський лідер пояснив неможливістю організувати голосування в нинішніх умовах. За його словами, першочергово потрібно "виправити ситуації в країні" та "відновити здоров’я держави". Лише після цього можна буде говорити про виборчий процес.

Трамп також підтвердив, що Родрігес співпрацює з американськими чиновниками. Водночас він наголосив, що до усунення Мадуро жодних контактів між її табором і США не було. Президент США зазначив, що найближчим часом буде ухвалено рішення щодо збереження або скасування чинних санкцій проти Родрігес.

Крім того, Трамп не виключив можливості другого військового вторгнення США у Венесуелу в разі припинення співпраці з боку Родрігес, хоча заявив, що не вважає такий сценарій необхідним. Він додав, що Сполучені Штати були готові до повторного введення військ і заздалегідь це передбачали.

Президент США також повідомив, що країна може субсидувати відновлення венесуельської нафтової та енергетичної інфраструктури за участі американських нафтових компаній. За його словами, проєкт може тривати до 18 місяців і потребуватиме значних фінансових витрат.

Трамп наголосив, що США не є у стані війни з Венесуелою, заявивши, що дії спрямовані проти наркоторгівлі та злочинних угруповань.

В інтерв’ю він також назвав посадовців, які братимуть участь у контролі американської ролі у Венесуелі, зокрема державного секретаря Марко Рубіо, міністра оборони Піта Гегсета, заступника керівника апарату Білого дому Стівена Міллера та віцепрезидента Джей Ді Венса. Водночас Трамп підкреслив, що остаточні рішення ухвалює особисто він.