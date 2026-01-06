Трамп отверг выборы в Венесуэле в течение 30 дней и не исключил повторного вторжения

Необходимо "исправить ситуацию в стране", а уже потом говорить об избирательном процессе, рассказал президент США

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Neil Hall)

В Венесуэле не будет новых выборов в течение как минимум следующих 30 дней. В случае прекращения сотрудничества временной руководительницы Делси Родригес возможно повторное вторжение США в латиноамериканскую страну, заявил Дональд Трамп в интервью NBC News на фоне задержания венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Свою позицию американский лидер объяснил невозможностью организовать голосование в нынешних условиях. По его словам, прежде всего нужно "исправить ситуации в стране" и "восстановить здоровье государства". Только после этого можно будет говорить об избирательном процессе.

Трамп также подтвердил, что Родригес сотрудничает с американскими чиновниками. В то же время он подчеркнул, что до устранения Мадуро никаких контактов между ее лагерем и США не было. Президент США отметил, что в ближайшее время будет принято решение о сохранении или отмене действующих санкций против Родригес.

Кроме того, Трамп не исключил возможности второго военного вторжения США в Венесуэлу в случае прекращения сотрудничества со стороны Родригес, хотя заявил, что не считает такой сценарий необходимым. Он добавил, что Соединенные Штаты были готовы к повторному вводу войск и заранее это предусматривали.

Президент США также сообщил, что страна может субсидировать восстановление венесуэльской нефтяной и энергетической инфраструктуры с участием американских нефтяных компаний. По его словам, проект может длиться до 18 месяцев и потребует значительных финансовых затрат.

Трамп подчеркнул, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой, заявив, что действия направлены против наркоторговли и преступных группировок.

В интервью он также назвал должностных лиц, которые будут контролировать роль американцев в Венесуэле, в частности государственного секретаря Марко Рубио, министра обороны Пита Гегсета, заместителя руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера и вице-президента Джей Ди Вэнса. В то же время Трамп подчеркнул, что окончательные решения принимает лично он.