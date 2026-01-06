Клімкін вважає, що Рубіо може стати наступником Трампа, якщо "обвалить" кубинський режим

Павло Клімкін (Фото: скриншот із відео LIGA.net)

Державний секретар США Марко Рубіо може стати наступником чинного президента Штатів Дональда Трампа, якщо "обвалить" режим на Кубі, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку думку він висловив LIGA.net для YouTube-проєкту "Клімкін пояснює".

Дипломат розповів, що ознайомився з результатами трьох свіжих опитувань. Вони свідчать, що рейтинг Трампа після операції у Венесуелі зріс до 42-44%.

Клімкін акцентував, що у сучасних США іспанською мовою розмовляє близько 60 млн людей.

"Кількість тих, хто розмовляє іспанською, зростає, очевидно, швидше, ніж тих, хто розмовляє англійською. Виграти президентські вибори наступні, і ваш натяк був на Рубіо, без того, щоб отримати підтримку тих, хто прийшов із Латинської Америки, неможливо", – сказав ексглава МЗС.

На його думку, Рубіо отримав "реально дуже крутий поштовх".

"Якщо він доведе цю історію з Венесуелою, у нього буде дуже непогана позиція. Якщо він обвалить кубинський режим, із великою ймовірністю він – наступний президент Сполучених Штатів", – вважає Клімкін.

Він додав, що шанси в американського держсекретаря "дуже непогані". Дипломат переконаний, що Кубі буде складно триматися без підтримки Венесуели.

"Я думаю, що американці стосовно Куби давно працюють", – уточнив колишній міністр.

Рубіо – американець кубинського походження, народився 28 травня 1971 року в Маямі у родині кубинських емігрантів, які приїхали до Штатів у 1956 році. Він є першим латиноамериканцем на посаді держсекретаря США.

У ніч на 3 січня в столиці Венесуели лунали вибухи й літала авіація. Згодом стало відомо, що США проводять у країні операцію.

Пізніше Трамп заявив, що Мадуро і його дружину схопили і вивезли з Венесуели. Подружжя звинуватили в наркоторгівлі.

5 січня відбувся перший суд над венесуельським диктатором. Він не визнав себе винним.