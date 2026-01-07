Зеленский о давлении США на РФ: Пусть проведут какую-то операцию с Кадыровым, как с Мадуро

Рамзан Кадыров (Фото: ЕРА)

Элементом давления со стороны США на Россию могла бы стать спецоперация против главы Чечни Рамзана Кадырова по типу той, что Вашингтон провел против президента Венесуэлы Николоса Мадуро. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в чате Офиса президента.

Он подчеркнул, что у США есть инструменты, чтобы давить на Россию.

"Пожалуйста, вот вам пример с Мадуро. Провели операцию? Провели. Результат все видят, весь мир. Быстро это сделали. Пусть они сделают какую-то операцию с этим, как его, – с Кадыровым. С этим убийцей. Может, тогда Путин увидит это, и задумается", – сказал президент в ответ на вопрос о шагах Украины в случае, если мирное соглашение с РФ не сработает.

Он отметил, что очень хочет, чтобы полномасштабная война закончилась и дипломатия сработала. Но если этого не произойдет, то партнеры знают, что должны делать.

По словам Зеленского, в таком случае союзники должны двигаться быстро, словно война не в Украине, а у них.

"ПВО, наша сильная армия, деньги на производство дронов, защита неба – все прекрасно все это понимают. Что касается дипломатического трека, так же. Американцы сейчас, я считаю, продуктивны, у нас есть хорошие результаты, но все это еще не дожато до конца", – сказал президент.