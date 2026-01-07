"О ядерном оружии речь не идет": Зеленский ответил о гарантиях, которые обсуждают с союзниками

Владимир Зеленский (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Украина не обсуждает с партнерами распространение защиты ядерным оружием на нее, сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с медиа.

Главу государства спросили: готовы ли Великобритания и Франция распространить "ядерный зонтик" на Украину, учитывая "всю турбулентность и неопределенность будущего НАТО на фоне обострения дискуссий о Гренландии", и уточнили, идет ли речь только о предоставлении военного контингента от партнеров.

"О ядерном оружии речь не идет. Что касается гарантий безопасности от наших европейских партнеров и от США, мы обсуждаем и контингент, и защиту на земле, в небе, на море, а также отдельный трек – это противовоздушная оборона, а еще усиление нашей армии, дополнительное финансирование для личного состава", – ответил Зеленский.

Президент уточнил, что для Украины и ее военных бригад очень важен вопрос укомплектованности последних: "Чтобы они были высокого процента [обеспеченности]".

"И мы говорим [с партнерами] о некоторых лицензиях, которые нам нужны для копродукции (речь идет о совместном производстве оружия. – Ред.)", – подытожил глава государства.

СПРАВКА Украина отдала собственное ядерное оружие в 1994 году после подписания Будапештского меморандума. Киев отказался от третьего по величине ядерного арсенала в мире, а взамен получил гарантии безопасности (в варианте на английском – "заверения в безопасности") относительно суверенитета и территориальной целостности от Москвы, Вашингтона и Лондона. В 2014 году, с оккупацией Крыма, Россия нарушила этот документ, а США и Великобритания на помощь Украине не пришли.