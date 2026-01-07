У Трампа назвали покупку Гренландии приоритетом, а применение войск – одним из вариантов
Президент США Дональд Трамп и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии, при этом использование американских военных тоже остается одним из "вариантов". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт для ABC News.
"Президент Трамп четко дал понять, что приобретение Гренландии является приоритетом национальной безопасности Соединенных Штатов, и это жизненно важно для сдерживания наших противников в Арктическом регионе", – подчеркнула она.
В то же время Трамп и его команда обсуждают ряд вариантов для достижения этой цели, и, "конечно, использование американских вооруженных сил всегда является вариантом, который есть в распоряжении главнокомандующего", добавила Ливитт.
- По данным The Economist, США готовят соглашение с Гренландией в обход Дании о заключении договора COFA, который предусматривает свободу действий армии США.
- Премьер-министр Дании Фредериксен заявила: если США нападут на Гренландию, это будет означать конец НАТО.
