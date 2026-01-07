У Трампа назвали покупку Гренландии приоритетом, а применение войск – одним из вариантов

Трамп и его команда обсуждают ряд вариантов для достижения этой цели. В Белом доме не исключают возможность применения армии

Кэролайн Ливитт (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии, при этом использование американских военных тоже остается одним из "вариантов". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт для ABC News.

"Президент Трамп четко дал понять, что приобретение Гренландии является приоритетом национальной безопасности Соединенных Штатов, и это жизненно важно для сдерживания наших противников в Арктическом регионе", – подчеркнула она.

В то же время Трамп и его команда обсуждают ряд вариантов для достижения этой цели, и, "конечно, использование американских вооруженных сил всегда является вариантом, который есть в распоряжении главнокомандующего", добавила Ливитт.