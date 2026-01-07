У Трампа назвали купівлю Гренландії пріоритетом, а застосування військ – одним з варіантів

Трамп та його команда обговорюють низку варіантів для досягнення цієї мети. У Білому домі не виключають можливість застосування армії

Керолайн Лівітт (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп та його радники обговорюють низку варіантів придбання Гренландії, водночас використання американських військових теж залишається одним із "варіантів". Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт для ABC News.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що придбання Гренландії є пріоритетом національної безпеки Сполучених Штатів, і це життєво важливо для стримування наших супротивників в Арктичному регіоні", – наголосила вона.

Водночас Трамп та його команда обговорюють низку варіантів для досягнення цієї мети, і, "звичайно, використання американських збройних сил завжди є варіантом, який є в розпорядженні головнокомандувача", додала Лівітт.