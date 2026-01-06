The Economist: США готовят соглашение с Гренландией в обход Дании
США могут готовить соглашение с Гренландией: острову хотят предложить так называемый Договор о свободной ассоциации. Об этом сообщает газета The Economist, ссылаясь на обсуждения американских чиновников.
Президент США Дональд Трамп неоднократно сравнивал достижение договоренностей с Гренландией, которой он хочет владеть якобы для "безопасности США", с крупной сделкой по недвижимости. По его словам, договоренности принесли бы гренландцам "огромные богатства".
Американские чиновники обсуждали возможность предложить острову так называемый Договор о свободной ассоциации (COFA). Подобное соглашение исторически распространялось на небольшие страны Тихого океана.
Договор COFA позволяет армии США свободно действовать в странах-участницах, а также дает преимущество в виде беспошлинной торговли.
Сообщается, что американские чиновники уже пытались провести прямые переговоры с правительством Гренландии в обход Дании, но пока получили отказ. К тому же договор, заключенный ранее с Данией, дает США право размещать военный контингент на базе в Гренландии и ограничений на его численность нет.
Также действия администрации Трампа направлены к некоторым элементам внутри движения за независимость Гренландии и углубление разногласий с Данией. ЦРУ и Агентство нацбезопасности США якобы усилили слежку за членами этого движения. Датское правительство на фоне этого трижды вызывало американских дипломатов в связи с сообщениями о шпионаже.
The Economist отмечает, что за последний год американские чиновники неоднократно разжигали рознь между Гренландией и Данией. Среди прочего, в декабре 2025 года Трамп назначил Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландию. Этот шаг рассматривают с той точки зрения, что Америка намерена воспринимать Гренландию как отдельное от Дании образование.
- 23 декабря 2024 года Трамп уже заявлял о необходимости контроля над Гренландией для США.
- 7 января 2025 года он сказал, что Дания должна уступить остров США, и не исключил военного принуждения для этого. А 31 марта премьер-министр Гренландии ответил, что США не получат остров.
- В декабре 2025 года разведка Дании впервые назвала США потенциальной угрозой своей безопасности.
- В комментарии LIGA.net датский депутат заявил, что если Трампу позволят забрать Гренландию, это легитимизирует агрессию Путина
- 3 января 2026 года жена советника Трампа показала карту Гренландии в цветах флага США. В Дании напомнили о союзнических обязательствах США и рассказали о последствиях возможной атаки.
Комментарии (0)