The Economist: США готовят соглашение с Гренландией в обход Дании

Речь идет не о прямой аннексии, а о заключении договора COFA, который предусматривает свободу действий армии США

Порт в Гренландии (Фото: EPA / Christian Klindt)

США могут готовить соглашение с Гренландией: острову хотят предложить так называемый Договор о свободной ассоциации. Об этом сообщает газета The Economist, ссылаясь на обсуждения американских чиновников.

Президент США Дональд Трамп неоднократно сравнивал достижение договоренностей с Гренландией, которой он хочет владеть якобы для "безопасности США", с крупной сделкой по недвижимости. По его словам, договоренности принесли бы гренландцам "огромные богатства".

Американские чиновники обсуждали возможность предложить острову так называемый Договор о свободной ассоциации (COFA). Подобное соглашение исторически распространялось на небольшие страны Тихого океана.

Договор COFA позволяет армии США свободно действовать в странах-участницах, а также дает преимущество в виде беспошлинной торговли.

Сообщается, что американские чиновники уже пытались провести прямые переговоры с правительством Гренландии в обход Дании, но пока получили отказ. К тому же договор, заключенный ранее с Данией, дает США право размещать военный контингент на базе в Гренландии и ограничений на его численность нет.

Также действия администрации Трампа направлены к некоторым элементам внутри движения за независимость Гренландии и углубление разногласий с Данией. ЦРУ и Агентство нацбезопасности США якобы усилили слежку за членами этого движения. Датское правительство на фоне этого трижды вызывало американских дипломатов в связи с сообщениями о шпионаже.

The Economist отмечает, что за последний год американские чиновники неоднократно разжигали рознь между Гренландией и Данией. Среди прочего, в декабре 2025 года Трамп назначил Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландию. Этот шаг рассматривают с той точки зрения, что Америка намерена воспринимать Гренландию как отдельное от Дании образование.