Разведывательная служба Дании впервые назвала США потенциальной угрозой безопасности

Гренландия (Фото: Mads Claus Rasmussen/EPA)

Датская разведывательная служба впервые назвала Соединенные Штаты потенциальной угрозой безопасности, что сигнализирует об изменении взгляда скандинавской страны на своего близкого союзника на фоне геополитических трений по Гренландии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно опубликованному в среду прогнозу, Датская служба военной разведки – одно из двух ключевых разведывательных агентств страны – сообщила, что США все больше ставят во главу угла собственные интересы и "теперь используют свою экономическую и технологическую мощь как инструмент силы, в том числе и в отношении союзников".

В докладе также отмечается рост интереса США к Гренландии, территории датского королевства, вследствие обострения соперничества великих держав в Арктике.

Ежегодная оценка угроз, проводимая DDIS, появилась после неоднократных заявлений президента США Дональда Трампа о желании взять под контроль Гренландию, что вызвало дипломатическую напряженность между Копенгагеном и Вашингтоном.

Американский президент также не исключил возможности захвата арктического острова с применением военной силы.

"Соединенные Штаты используют экономическую мощь, включая угрозы высоких тарифов, для навязывания своей воли и больше не исключают применения военной силы, даже против союзников", – говорится в заявлении агентства.

Однако Россия и Китай рассматриваются как основные источники риска, поскольку общая угроза, с которой сталкивается Дания, "стала более серьезной".

Неопределенность относительно роли США как гаранта безопасности Европы усилит готовность России к интенсификации гибридных атак против НАТО, тогда как использование Китаем экономических и военных рычагов продолжает бросать вызов западному влиянию, говорится в заявлении.

"Балтийский регион – это область, где существует наибольший риск применения Россией военной силы против НАТО", – считают в разведке Дании.