В МИД Дании действует "ночной дозор" для слежки за заявлениями Трампа

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Датское правительство создало "ночной дозор" в Министерстве иностранных дел для того, чтобы следить за заявлениями и передвижениями президента США Дональда Трампа, пока Копенгаген спит. Об этом сообщило датское медиа Politiken, цитирует британская газета The Guardian.

Ночное дежурство начинается в 17:00 ежедневно, а в 07:00 составляется и рассылается датскому правительству и соответствующим ведомствам отчет о том, что происходило и обсуждалось.

По имеющимся данным, эту позицию ввели после дипломатического скандала между Копенгагеном и Вашингтоном из-за Гренландии этой весной, когда американский президент пригрозил взять под контроль арктический остров.

Журналисты отметили, что эта инициатива является одним из нескольких примеров того, как датской дипломатии и государственной службе страны пришлось адаптироваться к новым реалиям второй администрации Трампа.

Собеседник, близкий к МИД Дании, сообщил в комментарии The Guardian: "Можно смело сказать, что ситуация в Гренландии и разница во времени между Данией и Соединенными Штатами стали очень важным фактором, который повлиял на введение этой меры весной".