У МЗС Данії діє "нічна варта" для стеження за заявами Трампа

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Данський уряд створив "нічну варту" в Міністерстві закордонних справ для того, щоб стежити за заявами та пересуваннями президента США Дональда Трампа, поки Копенгаген спить. Про це повідомило данське медіа Politiken, цитує британська газета The Guardian.

Нічне чергування починається о 17:00 щодня, а о 07:00 складається і розсилається данському уряду та відповідним відомствам звіт про те, що відбувалося та обговорювалося.

За наявними даними, цю позицію запровадили після дипломатичного скандалу між Копенгагеном і Вашингтоном через Гренландію цієї весни, коли американський президент пригрозив взяти під контроль арктичний острів.

Журналісти зазначили, що ця ініціатива є одним із кількох прикладів того, як данській дипломатії та державній службі країни довелося адаптуватися до нових реалій другої адміністрації Трампа.

Співрозмовник, близький до МЗС Данії, повідомив у коментарі The Guardian: "Можна сміливо сказати, що ситуація в Гренландії й різниця в часі між Данією та Сполученими Штатами стали дуже важливим чинником, який вплинув на введення цього заходу навесні".