Розвідувальна служба Данії вперше назвала США потенційною загрозою безпеці

На Балтиці існує найбільший ризик застосування Росією військової сили проти НАТО, вважає данська розвідка

Гренландія (Фото: Mads Claus Rasmussen/EPA)

Данська розвідувальна служба вперше назвала Сполучені Штати потенційною загрозою безпеці, що сигналізує про зміну погляду скандинавської країни на свого близького союзника на тлі геополітичних тертів щодо Гренландії. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Згідно з опублікованим у середу прогнозом, Данська служба військової розвідки – одне з двох ключових розвідувальних агентств країни – повідомила, що США все більше ставлять на чільне місце власні інтереси й "тепер використовують свою економічну і технологічну міць як інструмент сили, у тому числі й відносно союзників".

У доповіді також наголошується ріст інтересу США до Гренландії, території данського королівства, внаслідок загострення суперництва великих держав в Арктиці.

Щорічна оцінка загроз, що проводиться DDIS, з'явилась після неодноразових заяв президента США Дональда Трампа про бажання взяти під контроль Гренландію, що викликало дипломатичну напруженість між Копенгагеном та Вашингтоном.

Американський президент також не виключив можливості захоплення арктичного острова із застосуванням військової сили.

"Сполучені Штати використовують економічну міць, включаючи загрози високих тарифів, для нав'язування своєї волі й більше не виключають застосування військової сили, навіть проти союзників", – йдеться у заяві агентства.

Проте Росія та Китай розглядаються як основні джерела ризику, оскільки загальна загроза, з якою стикається Данія, "стала серйознішою".

Невизначеність щодо ролі США як гаранта безпеки Європи посилить готовність Росії до інтенсифікації гібридних атак проти НАТО, тоді як використання Китаєм економічних та військових важелів продовжує кидати виклик західному впливу, йдеться у заяві.

"Балтійський регіон – це область, де існує найбільший ризик застосування Росією військової сили проти НАТО", – вважають у розвідці Данії.