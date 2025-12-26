Датский депутат: Если Трампу позволят забрать Гренландию, это легитимизирует агрессию Путина

Парламентарий из Дании Карстен Хонге убежден, что большие государства могут начать воспринимать мир как "шведский стол"

Гренландия (Фото: Unsplash)

Если США получат контроль над Гренландией, как того хочет президент Штатов Дональд Трамп, то это определенным образом "легитимизирует" любую агрессию российского диктатора Владимира Путина. Такую мысль для текста LIGA.net высказал вице-президент Парламентской ассамблеи НАТО, депутат датского Фолькетинга Карстен Хонге.

"Если Трампу позволят забрать территорию у другой страны, то это сделает любую агрессию Путина в Украине более легитимной. Это сделает право силы важнее права", – подчеркнул датский депутат.

Он считает, что тогда большие государства начнут воспринимать мир как "шведский стол", где можно просто выбирать и "есть" страны.

Парламентарий подчеркнул, что США уже имеют все права для расширения своих военных баз согласно договору 1951 года – и им не нужно владеть островом, чтобы защищать его.

В то же время он сомневается, что ситуация действительно дойдет до военного вторжения.

"У США нет необходимости нападать на Гренландию военным путем. Мы - маленькая страна, и мы уже предоставили им доступ к базам. Прямая атака была бы бессмысленной, когда они могут получить все через давление. Я не боюсь американских танков в Гренландии. Я боюсь американских чеков", - сказал он.