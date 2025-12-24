Посланник Трампа в Гренландии заявил, что США не стремятся "завоевать" территорию Дании

Джефф Лэндри (Фото: Samuel Corum/EPA)

Назначенный президентом США Дональдом Трампом спецпосланник в Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри заверил, что Штаты не планируют "завоевание" территории Дании. Его слова приводит Associated Press.

По словам Лэндри, администрация Трампа намерена начать диалог с жителями полуавтономной датской территории о наилучшем пути развития этого стратегически важного острова.

Читайте также В Гренландии мы увидели империализм США. Голый и тщеславный

В своих первых развернутых комментариях после назначения на должность посланника он заявил, что администрация Трампа не собирается "пытаться кого-то завоевать" или "захватить чью-то страну".

Его комментарии несколько противоречат позиции американского президента, который неоднократно заявлял, что США необходимо взять под контроль арктическую территорию ради собственной безопасности, и не исключал применения военной силы для установления контроля за богатым полезными ископаемыми островом.

"Я думаю, что наши обсуждения должны вестись непосредственно с жителями Гренландии – с самими гренландцами. Чего они хотят? Каких возможностей они упустили? Почему они не получили той защиты, на которую действительно заслуживают?" – сказал Лэндри.

23 декабря 2024 года Трамп заявил о необходимости контроля над Гренландией для США.

7 января 2025 года он сказал, что Дания должна уступить Гренландию США, и не отверг военного принуждения для этого. 30 марта он снова не отбросил применение военной силы для взятия Гренландии под контроль.

21 декабря Трамп назначил посланника в Гренландии, что вызвало новую волну критики со стороны Дании.