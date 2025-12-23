Глава МИД Дании призвал Трампа держать руки подальше от Гренландии. Вспомнил о НАТО

Нападение на одну часть королевства – это нападение на все королевство, заявил министр иностранных дел Дании, комментируя посягательства Штатов

Ларс Локке Расмуссен (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что его страна не согласится на требование президента США Дональда Трампа передать Гренландию и вызвал американского посла для объяснений. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Глава МИД Дании провел разговор с послом США в Копенгагене Кеннетом Хауэри после того, как Трамп объявил о планах назначить губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландии – автономной территории под руководством Дании – с целью ее включения в состав Штатов.

"Встреча послужила для того, чтобы сказать "нет" и провести четкую красную линию, но, конечно, также просто для того, чтобы попросить объяснений", – сказал Локке в интервью местному телеканалу TV2 поздно в понедельник.

"Нападение на одну часть королевства – это нападение на все королевство", – уточнил он.

Трамп поднимал идею покупки Гренландии во время своего первого срока в 2019 году, но с момента возвращения к власти в январе усилил свои усилия по получению контроля над крупнейшим островом мира. На брифинге поздно в понедельник он заявил, что хочет Гренландию не ради энергии или запасов полезных ископаемых, а потому, что Дания не выделила достаточно средств на защиту острова.

В интервью телеканалу TV2 Локке подчеркнул, что Гренландия защищена обязательствами США перед НАТО, и датское правительство призывает союзников уделять больше внимания арктическому региону. Дания и США уже связаны оборонным соглашением 1951 года, что позволяет Вашингтону эксплуатировать военные объекты в Гренландии.

На территории Гренландии расположена американская космическая база, которая отслеживает космическую активность и подает предупреждения о ракетных атаках. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен дала понять, что она открыта для более широкого присутствия США.

23 декабря 2024 года Трамп заявил о необходимости контроля над Гренландией для США.

7 января 2025 года он сказал, что Дания должна уступить Гренландию США, и не отверг военного принуждения для этого. 30 марта он снова не отбросил применение военной силы для взятия Гренландии под контроль.

21 декабря Трамп назначил посланника в Гренландии, что вызвало новую волну критики со стороны Дании.