Глава МЗС Данії закликав Трампа тримати руки якомога далі від Гренландії. Згадав про НАТО

Напад на одну частину королівства – це напад на все королівство, заявив міністр закордонних справ Данії, коментуючи зазіхання Штатів

Ларс Локке Расмуссен (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що його країна не погодиться на вимогу президента США Дональда Трампа передати Гренландію й викликав американського посла для пояснень. Його слова наводить агентство Bloomberg.

Глава МЗС Данії провів розмову з послом США в Копенгагені Кеннетом Хауері після того, як Трамп оголосив про плани призначити губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланником у Гренландії – автономній території під керівництвом Данії – з метою її внесення до складу Штатів.

"Зустріч послужила для того, щоб сказати "ні" та провести чітку червону лінію, але, звичайно, також просто для того, щоб попросити пояснень", – сказав Локке в інтерв'ю місцевому телеканалу TV2 пізно в понеділок.

"Напад на одну частину королівства – це напад на все королівство", – уточнив він.

Трамп порушував ідею купівлі Гренландії під час свого першого терміну у 2019 році, але з моменту повернення до влади в січні посилив свої зусилля щодо отримання контролю над найбільшим островом світу. На брифінгу пізно в понеділок він заявив, що хоче Гренландію не заради енергії чи запасів корисних копалин, а тому, що Данія не виділила достатньо коштів на захист острова.

В інтерв'ю телеканалу TV2 Локке наголосив, що Гренландія захищена зобов'язаннями США перед НАТО, і данський уряд закликає союзників приділяти більше уваги арктичному регіону. Данія та США вже пов'язані оборонною угодою 1951 року, яка дозволяє Вашингтону експлуатувати військові об'єкти у Гренландії.

На території Гренландії розташована американська космічна база, що відстежує космічну активність і подає попередження про ракетні атаки. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен дала зрозуміти, що вона відкрита для ширшої присутності США.

23 грудня 2024 року Трамп заявив про необхідність контролю над Гренландією для США.

7 січня 2025 року він сказав, що Данія має поступитися Гренландією США, і не відкинув військового примусу для цього. 30 березня він знову не відкинув застосування військової сили для взяття Гренландії під контроль.

21 грудня Трамп призначив посланника у Гренландії, що викликало нову хвилю критики з боку Данії.