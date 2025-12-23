Глава МЗС Данії закликав Трампа тримати руки якомога далі від Гренландії. Згадав про НАТО
Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що його країна не погодиться на вимогу президента США Дональда Трампа передати Гренландію й викликав американського посла для пояснень. Його слова наводить агентство Bloomberg.
Глава МЗС Данії провів розмову з послом США в Копенгагені Кеннетом Хауері після того, як Трамп оголосив про плани призначити губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланником у Гренландії – автономній території під керівництвом Данії – з метою її внесення до складу Штатів.
"Зустріч послужила для того, щоб сказати "ні" та провести чітку червону лінію, але, звичайно, також просто для того, щоб попросити пояснень", – сказав Локке в інтерв'ю місцевому телеканалу TV2 пізно в понеділок.
"Напад на одну частину королівства – це напад на все королівство", – уточнив він.
Трамп порушував ідею купівлі Гренландії під час свого першого терміну у 2019 році, але з моменту повернення до влади в січні посилив свої зусилля щодо отримання контролю над найбільшим островом світу. На брифінгу пізно в понеділок він заявив, що хоче Гренландію не заради енергії чи запасів корисних копалин, а тому, що Данія не виділила достатньо коштів на захист острова.
В інтерв'ю телеканалу TV2 Локке наголосив, що Гренландія захищена зобов'язаннями США перед НАТО, і данський уряд закликає союзників приділяти більше уваги арктичному регіону. Данія та США вже пов'язані оборонною угодою 1951 року, яка дозволяє Вашингтону експлуатувати військові об'єкти у Гренландії.
На території Гренландії розташована американська космічна база, що відстежує космічну активність і подає попередження про ракетні атаки. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен дала зрозуміти, що вона відкрита для ширшої присутності США.
- 23 грудня 2024 року Трамп заявив про необхідність контролю над Гренландією для США.
- 7 січня 2025 року він сказав, що Данія має поступитися Гренландією США, і не відкинув військового примусу для цього. 30 березня він знову не відкинув застосування військової сили для взяття Гренландії під контроль.
- 21 грудня Трамп призначив посланника у Гренландії, що викликало нову хвилю критики з боку Данії.
