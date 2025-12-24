Посланець Трампа в Гренландії заявив, що США не прагнуть "завоювати" територію Данії

Джефф Лендрі (Фото: Samuel Corum/EPA)

Призначений президентом США Дональдом Трампом спецпосланець у Гренландії, губернатор Луїзіани Джефф Лендрі запевнив, що Штати не планують "завоювання" території Данії. Його слова наводить Associated Press.

За словами Лендрі, адміністрація Трампа має намір розпочати діалог із мешканцями напівавтономної данської території щодо найкращого шляху розвитку цього стратегічно важливого острова.

У своїх перших розгорнутих коментарях після призначення на посаду посланця він заявив, що адміністрація Трампа не збирається "намагатися когось завоювати" або "захопити чиюсь країну".

Його коментарі дещо суперечать позиції американського президента, який неодноразово заявляв, що США необхідно взяти під контроль арктичну територію заради власної безпеки, і не виключав застосування військової сили для встановлення контролю за багатим корисними копалинами островом.

"Я думаю, що наші обговорення повинні вестися безпосередньо з жителями Гренландії – із самими гренландцями. Чого вони хочуть? Які можливості вони втратили? Чому вони не отримали того захисту, на який справді заслуговують?" – сказав Лендрі.

23 грудня 2024 року Трамп заявив про необхідність контролю над Гренландією для США.

7 січня 2025 року він сказав, що Данія має поступитися Гренландією США, і не відкинув військового примусу для цього. 30 березня він знову не відкинув застосування військової сили для взяття Гренландії під контроль.

21 грудня Трамп призначив посланника у Гренландії, що викликало нову хвилю критики з боку Данії.