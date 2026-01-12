Стає документом "історичного рівня": Зеленський розповів про роботу над гарантіями від США
Україна завершить підготовку документа про безпекові гарантії для Києва від США й надасть його для опрацювання на найвищому рівні. Про це президент Володимир Зеленський написав після зустрічі з українською делегацією.
"Детальна доповідь усієї нашої переговорної групи щодо спілкування з американською стороною. Обговорили графік на наступні два тижні – стосовно зустрічей, підготовки документів та можливого підписання. Доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів", – зауважив глава держави.
За словами президента, цей документ має бути "історичного рівня, і саме такого рівня текст досягає зараз".
Також на зустрічі обговорили документи стосовно відбудови та економічного розвитку України. Глава держави доручив прем'єр-міністерці Юлії Свириденко, віцепремʼєру з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Тарасу Качці та міністру економіки Олексію Соболеву "забезпечити повний супровід та експертизу" усіх економічних питань у майбутніх договорах між Україною та США, а також Києвом, Вашингтоном та Європою.
"Визначили необхідні параметри для механізмів використання коштів на відбудову, які надходитимуть від наших партнерів", – зауважив Зеленський.
Він додав, що США комунікують з Росією стосовно базової політичної рамки для миру: Україна сформулювала своє бачення – і має бути "чіткий фідбек [зворотний зв'язок]" від Москви щодо того, чи готова вона до завершення війни на реальних умовах.
Президент зауважив: якщо такої готовності не буде, то "тиск на агресора має й надалі посилюватися".
"Бачимо правильну тактику й щодо танкерів тіньового флоту, і щодо фінансових схем, які допомагають маргінальним режимам з інших частин світу обходити запроваджені проти них санкції. Аналогічні практики треба розширювати й на Росію – якщо там оберуть війну, відповіддю світу повинне стати максимальне обмеження російських експортних доходів", – підсумував керівник України.
- 8 січня Зеленський повідомив, що документ про гарантії безпеки для України готовий до остаточного погодження з Трампом.
- Наступного дня президент заявив, що сподівається отримати реакцію РФ на проєкт мирного плану до остаточного узгодження гарантій безпеки та плану відновлення України зі своїм американським колегою.
- Також глава України підтвердив, що опрацьовує з американською стороною потенційну угоду про вільну торгівлю зі США, яка має стати частиною масштабного пакета заходів для повоєнного відновлення України. Співрозмовники The Telegraph заявили, що Київ та Вашингтон обговорюють договір на $800 млрд, за яким передбачається відновлення України.
