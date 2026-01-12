Стає документом "історичного рівня": Зеленський розповів про роботу над гарантіями від США

Фото: Офіс президента

Україна завершить підготовку документа про безпекові гарантії для Києва від США й надасть його для опрацювання на найвищому рівні. Про це президент Володимир Зеленський написав після зустрічі з українською делегацією.

"Детальна доповідь усієї нашої переговорної групи щодо спілкування з американською стороною. Обговорили графік на наступні два тижні – стосовно зустрічей, підготовки документів та можливого підписання. Доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів", – зауважив глава держави.

За словами президента, цей документ має бути "історичного рівня, і саме такого рівня текст досягає зараз".

Також на зустрічі обговорили документи стосовно відбудови та економічного розвитку України. Глава держави доручив прем'єр-міністерці Юлії Свириденко, віцепремʼєру з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Тарасу Качці та міністру економіки Олексію Соболеву "забезпечити повний супровід та експертизу" усіх економічних питань у майбутніх договорах між Україною та США, а також Києвом, Вашингтоном та Європою.

"Визначили необхідні параметри для механізмів використання коштів на відбудову, які надходитимуть від наших партнерів", – зауважив Зеленський.

Він додав, що США комунікують з Росією стосовно базової політичної рамки для миру: Україна сформулювала своє бачення – і має бути "чіткий фідбек [зворотний зв'язок]" від Москви щодо того, чи готова вона до завершення війни на реальних умовах.

Президент зауважив: якщо такої готовності не буде, то "тиск на агресора має й надалі посилюватися".

"Бачимо правильну тактику й щодо танкерів тіньового флоту, і щодо фінансових схем, які допомагають маргінальним режимам з інших частин світу обходити запроваджені проти них санкції. Аналогічні практики треба розширювати й на Росію – якщо там оберуть війну, відповіддю світу повинне стати максимальне обмеження російських експортних доходів", – підсумував керівник України.