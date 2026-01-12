Становится документом "исторического уровня": Зеленский рассказал о работе над гарантиями от США

Фото: Офис президента

Украина завершит подготовку документа о гарантиях безопасности для Киева от США и предоставит его для обработки на самом высоком уровне. Об этом президент Владимир Зеленский написал после встречи с украинской делегацией.

"Детальный доклад всей нашей переговорной группы по общению с американской стороной. Обсудили график на следующие две недели – по встречам, подготовке документов и по возможному подписанию. Поручил финализировать и передать для рассмотрения на высшем уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов", – отметил глава государства.

По словам президента, этот документ должен быть "исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас".

Также на встрече обсудили документы по восстановлению и экономическому развитию Украины. Глава государства поручил премьер-министру Юлии Свириденко, вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасу Качке и министру экономики Алексею Соболеву "обеспечить полное сопровождение и экспертизу" всех экономических вопросов в будущих договорах между Украиной и США, а также Киевом, Вашингтоном и Европой.

"Определили необходимые параметры для механизмов использования средств на восстановление, которые будут поступать от наших партнеров", – отметил Зеленский.

Он добавил, что США коммуницируют с Россией относительно базовой политической рамки для мира: Украина сформулировала свое видение – и должен быть "четкий фидбек [обратная связь]" от Москвы относительно того, готова ли она к завершению войны на реальных условиях.

Президент отметил: если такой готовности не будет, то "давление на агрессора должно и в дальнейшем усиливаться".

"Видим правильную тактику и в отношении танкеров теневого флота, и по финансовым схемам, которые помогают маргинальным режимам из других частей мира обходить введенные против них санкции. Аналогичные практики надо расширять и на Россию – если там выберут войну, ответом мира должно стать максимальное ограничение российских экспортных доходов", – подытожил руководитель Украины.