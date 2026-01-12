Становится документом "исторического уровня": Зеленский рассказал о работе над гарантиями от США
Украина завершит подготовку документа о гарантиях безопасности для Киева от США и предоставит его для обработки на самом высоком уровне. Об этом президент Владимир Зеленский написал после встречи с украинской делегацией.
"Детальный доклад всей нашей переговорной группы по общению с американской стороной. Обсудили график на следующие две недели – по встречам, подготовке документов и по возможному подписанию. Поручил финализировать и передать для рассмотрения на высшем уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов", – отметил глава государства.
По словам президента, этот документ должен быть "исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас".
Также на встрече обсудили документы по восстановлению и экономическому развитию Украины. Глава государства поручил премьер-министру Юлии Свириденко, вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасу Качке и министру экономики Алексею Соболеву "обеспечить полное сопровождение и экспертизу" всех экономических вопросов в будущих договорах между Украиной и США, а также Киевом, Вашингтоном и Европой.
"Определили необходимые параметры для механизмов использования средств на восстановление, которые будут поступать от наших партнеров", – отметил Зеленский.
Он добавил, что США коммуницируют с Россией относительно базовой политической рамки для мира: Украина сформулировала свое видение – и должен быть "четкий фидбек [обратная связь]" от Москвы относительно того, готова ли она к завершению войны на реальных условиях.
Президент отметил: если такой готовности не будет, то "давление на агрессора должно и в дальнейшем усиливаться".
"Видим правильную тактику и в отношении танкеров теневого флота, и по финансовым схемам, которые помогают маргинальным режимам из других частей мира обходить введенные против них санкции. Аналогичные практики надо расширять и на Россию – если там выберут войну, ответом мира должно стать максимальное ограничение российских экспортных доходов", – подытожил руководитель Украины.
- 8 января Зеленский сообщил, что документ о гарантиях безопасности для Украины готов к окончательному согласованию с Трампом.
- На следующий день президент заявил, что надеется получить реакцию РФ на проект мирного плана до окончательного согласования гарантий безопасности и плана восстановления Украины со своим американским коллегой.
- Также глава Украины подтвердил, что прорабатывает с американской стороной потенциальное соглашение о свободной торговле с США, которое должно стать частью масштабного пакета мер для послевоенного восстановления Украины. Собеседники The Telegraph заявили, что Киев и Вашингтон обсуждают договор на $800 млрд, по которому предусматривается восстановление Украины.
