Трамп дав зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії – сенатор Грем

Президент США Дональд Трамп підтримав двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії. Про це повідомив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"Після дуже продуктивної сьогоднішньої зустрічі з президентом Трампом з низки питань він дав зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії, над яким я працював місяцями з сенатором Блюменталем та багатьма іншими", – написав він.

Сенатор переконаний, що це "вчасно", адже наразі Україна йде на поступки заради миру, тоді як російський диктатор Володимир Путін "лише говорить, продовжуючи вбивати невинних".

Грем наголосив, що цей законопроєкт дозволить Трампу "карати" ті країни, які купують дешеву російську нафту, що підживлює військову машину Путіна.

"Цей законопроєкт надасть президенту Трампу величезний вплив на такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, щоб стимулювати їх припинити купувати дешеву російську нафту, яка забезпечує фінансування кровопролиття Путіна проти України. Я з нетерпінням чекаю на переконливе двопартійне голосування, сподіваюся, вже наступного тижня", – додав він.