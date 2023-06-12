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Макрон прогнозирует, что контрнаступление ВСУ продлится несколько недель или даже месяцев

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 23:32
Макрон прогнозирует, что контрнаступление ВСУ продлится несколько недель или даже месяцев - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Украинское контрнаступление идет уже несколько дней и может продлиться в течение нескольких недель или месяцев. Такие прогнозы озвучил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции с лидером Польши Анджеем Дудой и немецким канцлером Олафом Шольцем, передает BFMTV.

Макрон считает, что украинская операция продлится "несколько недель, даже месяцев", и выразил надежду, что она будет успешной.

"Идет контрнаступление, мы хотим, чтобы оно было как можно более успешным, чтобы затем мы могли начать фазу переговоров на хороших условиях", – сказал он.

Президент Франции заявил, что агрессивная война, которую ведет Россия, "уже стала стратегическим и геополитическим провалом для агрессора". Он считает, что уже "ясно, что Украина не будет завоевана".

Он также подтвердил "безоговорочную поддержку" Украины и отметил, что ситуация подталкивает союзников к продолжению тесного сотрудничества.

"Мы позаботимся о том, чтобы Россия не только не вышла победителем, но и не смогла повторить эту войну", – заявил Макрон.

  • 12 июня канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда приехали в Париж для переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По данным Politico, встреча будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности от союзников в преддверии саммита в Вильнюсе.
  • Госсек США Блинкен считает, что пока рано говорить о том, куда пойдет контрнаступление ВСУ, однако если оно будет успешным, вероятно, Путин захочет начать переговоры.

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Оксана Житнюк
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