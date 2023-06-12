Макрон прогнозує, що контрнаступ ЗСУ триватиме кілька тижнів або навіть місяців

Український контрнаступ триває вже кілька днів і може тривати протягом кількох тижнів чи місяців. Такі прогнози озвучив президент Франції Емманюель Макрон під час пресконференції з лідером Польщі Анджеєм Дудою та німецьким канцлером Олафом Шольцем, передає BFMTV.

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Макрон вважає, що українська операція триватиме "кілька тижнів, навіть місяців", і висловив сподівання, що вона буде успішною.

"Триває контрнаступ, ми хочемо, щоб він був якомога успішнішим, щоб потім ми могли розпочати фазу переговорів на хороших умовах", – сказав він.

Президент Франції заявив, що агресивна війна, яку веде Росія, "вже стала стратегічним та геополітичним провалом для агресора". Він вважає, що вже "ясно, що Україна не буде завойована".

Він також підтвердив "беззастережну підтримку" України та зазначив, що ситуація підштовхує союзників до продовження тісної співпраці.

"Ми подбаємо про те, щоб Росія не лише не вийшла переможцем, а й не змогла повторити цю війну", – заявив Макрон.

12 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Польщі Анджей Дуда приїхали до Парижа для переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном. За даними Politico, зустріч буде присвячена прагненню України до членства в НАТО та гарантіям безпеки від союзників напередодні саміту у Вільнюсі.

Держсек США Блінкен вважає, що поки зарано говорити про те, куди піде контрнаступ ЗСУ, проте якщо він буде успішним, ймовірно, Путін захоче розпочати переговори.

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