Politico: Шольц і Дуда їдуть до Парижа до Макрона: тема – НАТО для України

12 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Польщі Анджей Дуда приїдуть до Парижа для переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це повідомляє Politico із посиланням на кілька французьких офіційних осіб.

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Очікується, що зустріч Макрона, Шольца та Дуди буде присвячена прагненню України до членства в НАТО та гарантіям безпеки від союзників напередодні липневого саміту НАТО.

Як зазначається, існує широке розуміння, що Україна не зможе приєднатися до НАТО, поки перебуває у стані війни з Росією, але члени Альянсу розходяться у думках щодо того, як вони мають реагувати на прагнення України до членства.

На думку французького дипломата, членам НАТО необхідно надіслати сильний сигнал Росії у той момент, коли Україна переходить у контрнаступ.

"Якщо ми не знайдемо рішення, яке задовольнить усіх, є ризик, що ми не прийдемо... до єдиної заяви, і це, очевидно, буде найбільшим подарунком, який ми могли б зробити Росії", – сказав дипломат.

Очікується, що на зустрічі лідери обговорять також європейський суверенітет та оборону.

1 червня Франція закликала надати Україні шлях до членства в НАТО, а Німеччина заявила, що "очевидно, що ми не можемо говорити про прийняття нового члена у розпал війни".

7 червня Столтенберг заявив, що НАТО має виробити гарантії безпеки для України до її вступу.

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