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Politico: Шольц и Дуда едут в Париж к Макрону: тема – НАТО для Украины

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 12:36
Politico: Шольц и Дуда едут в Париж к Макрону: тема – НАТО для Украины - Фото
Фото: EPA

12 июня канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда приедут в Париж для переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает Politico со ссылкой на несколько французских официальных лиц.

Ожидается, что встреча Макрона, Шольца и Дуды будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности от союзников в преддверии июльского саммита НАТО.

Как отмечается, существует широкое понимание, что Украина не сможет присоединиться к НАТО, пока находится в состоянии войны с Россией, но члены Альянса расходятся во мнениях относительно того, как они должны реагировать на стремление Украины к членству.

По мнению французского дипломата, членам НАТО необходимо послать сильный сигнал России в тот момент, когда Украина переходит в контрнаступление.

"Если мы не найдем решение, которое удовлетворит всех, есть риск, что мы не придем… к единому заявлению, и это, очевидно, будет самым большим подарком, который мы могли бы сделать России", – сказал дипломат.

Ожидается, что на встрече лидеры обсудят также европейский суверенитет и оборону.

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Наталья Медведева
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