Блінкен: Якщо контрнаступ ЗСУ буде успішним, Путін може захотіти переговорів

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що поки зарано говорити про те, куди піде український контрнаступ, оскільки зараз спостерігаються лише перші його дні, проте вірить, що у разі успіху ЗСУ на полі бою російський диктатор Володимир Путін може захотіти переговорів. Про це Блінкен сказав у ході брифінгу 12 червня.

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Держсекретар США зазначив, що Штати сповнені рішучості максимально підтримувати Україну, щоб вона могла досягти успіху на полі бою. Він наголосив, що на майбутньому саміті у Вільнюсі теж можна очікувати на "надійний" пакет політичної та практичної підтримки для України.

Коментуючи контрнаступ українських військ, Блінкен зазначив, що у разі його успішності буде досягнуто дві речі: Україна зміцнить свої позиції за "будь-яким столом переговорів", а також це може призвести до того, що Путін нарешті зосередиться на переговорах про закінчення війни, яку він почав.

"У цьому сенсі це справді може наблизити мир, а не віддалити його", – заявив Блінкен.

Він зазначив, що наступ показав необхідність "максимізувати нашу підтримку України зараз, щоб вона могла досягти успіху на полі бою".

Він також підкреслив, що українці як ніхто інший хочуть миру, але це має бути "справедливий і міцний мир" – не той, за якого Росія зможе відпочити, переозброїтися та знову атакувати чергу пів року, рік чи два.

За тиждень під час проведення наступальної операції ЗСУ звільнили сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне.

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