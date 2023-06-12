Блинкен: Если контрнаступление ВСУ будет успешным, Путин может захотеть переговоров

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что пока слишком рано говорить о том, куда пойдет украинское контрнаступление, так как сейчас наблюдаются только первые его дни, однако верит, что в случае успеха ВСУ на поле боя российский диктатор Владимир Путин может захотеть переговоров. Об этом Блинкен сказал в ходе брифинга 12 июня.

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Госсекретарь США отметил, что Штаты полны решимости максимально поддерживать Украину, чтобы она могла добиться успеха на поле боя. Он подчеркнул, что на предстоящем саммите в Вильнюсе тоже можно ожидать "надежного" пакета политической и практической поддержки для Украины.

Комментируя контрнаступление украинских войск, Блинкен отметил, что в случае его успешности будут достигнуты две вещи: Украина укрепит свои позиции за "любым столом переговоров", а также это может привести к тому, что Путин наконец-то сосредоточится на переговорах об окончании войны, которую он начал.

"В этом смысле это действительно может приблизить мир, а не отдалить его", – заявил Блинкен.

Он отметил, что наступление показало необходимость "максимизировать нашу поддержку Украины сейчас, чтобы она могла добиться успеха на поле боя".

Он также подчеркнул, что украинцы как никто другой хотят мира, но это должен быть "справедливый и прочный мир" – не тот, при которой Россия сможет отдохнуть, перевооружиться и снова атаковать черед полгода, год или два.

За неделю в ходе проведения наступательной операции ВСУ освободили семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровку, Нескучное, Сторожевое, Макаровку, Благодатное.

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