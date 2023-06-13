Зеленський про наступ ЗСУ у Запорізькій області: Є просування вперед в умовах неймовірно важких боїв
Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України просуваються вперед під час наступу у Запорізькій області та в районі Бахмута. Про це він повідомив у зверненні до нації 13 червня.
За його словами, біля Бахмута воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади просунулися на різних ділянках.
Він зазначив, що в Запорізькій області в умовах надзвичайно жорстоких боїв за авіаційної та артилерійської переваги росіян є рух уперед.
Глава держави подякував морським піхотинцям 35 та 36 бригад, воїнам 110 окремої механізованої бригади, 128 окремої гірничо-штурмової бригади, десантникам 79 бригади та артилеристам 55 окремої бригади "Запорізька Січ".
"І дякую всім у нашому суспільстві, хто розуміє, що звільнення нашої землі від таких окупантів вимагає тяжких, героїчних та інтенсивних дій, які день у день крок за кроком дають необхідну міць нашим наступальним діям", – резюмував Зеленський.
ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.
- Батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.
- 10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії – відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.
Читайте також: Наступ ЗСУ: Просування на півдні до 1,5 км – Маляр
Коментарі