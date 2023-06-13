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Зеленський про наступ ЗСУ у Запорізькій області: Є просування вперед в умовах неймовірно важких боїв

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13.06.2023, 22:47
Зеленський про наступ ЗСУ у Запорізькій області: Є просування вперед в умовах неймовірно важких боїв - Фото
Володимир Зеленський (фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України просуваються вперед під час наступу у Запорізькій області та в районі Бахмута. Про це він повідомив у зверненні до нації 13 червня.

За його словами, біля Бахмута воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади просунулися на різних ділянках.

Він зазначив, що в Запорізькій області в умовах надзвичайно жорстоких боїв за авіаційної та артилерійської переваги росіян є рух уперед.

Глава держави подякував морським піхотинцям 35 та 36 бригад, воїнам 110 окремої механізованої бригади, 128 окремої гірничо-штурмової бригади, десантникам 79 бригади та артилеристам 55 окремої бригади "Запорізька Січ".

"І дякую всім у нашому суспільстві, хто розуміє, що звільнення нашої землі від таких окупантів вимагає тяжких, героїчних та інтенсивних дій, які день у день крок за кроком дають необхідну міць нашим наступальним діям", – резюмував Зеленський.

ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Читайте також: Наступ ЗСУ: Просування на півдні до 1,5 км – Маляр

Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийвійнанаступЗапорізька областьбахмут
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