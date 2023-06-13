Зеленський про наступ ЗСУ у Запорізькій області: Є просування вперед в умовах неймовірно важких боїв

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України просуваються вперед під час наступу у Запорізькій області та в районі Бахмута. Про це він повідомив у зверненні до нації 13 червня.

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За його словами, біля Бахмута воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади просунулися на різних ділянках.

Він зазначив, що в Запорізькій області в умовах надзвичайно жорстоких боїв за авіаційної та артилерійської переваги росіян є рух уперед.

Глава держави подякував морським піхотинцям 35 та 36 бригад, воїнам 110 окремої механізованої бригади, 128 окремої гірничо-штурмової бригади, десантникам 79 бригади та артилеристам 55 окремої бригади "Запорізька Січ".

"І дякую всім у нашому суспільстві, хто розуміє, що звільнення нашої землі від таких окупантів вимагає тяжких, героїчних та інтенсивних дій, які день у день крок за кроком дають необхідну міць нашим наступальним діям", – резюмував Зеленський.

ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії – відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.

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