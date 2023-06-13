Зеленский о наступлении ВСУ: Есть продвижение вперед в условиях невероятно тяжелых боев

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются вперед при наступлении в Запорожской области и в районе Бахмута. Об этом он сообщил в обращении к нации 13 июня.

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По его словам, около Бахмута воины 80 отдельной десантно-штурмовой бригады продвинулись на разных участках.

Он отметил, что в Запорожской области в условиях чрезвычайно жестоких боев при авиационном и артиллерийском превосходстве россиян есть движение вперед.

Глава государства поблагодарил морских пехотинцев 35 и 36 бригад, воинов 110 отдельной механизированной бригады, 128 отдельной горно-штурмовой бригады, десантников 79 бригады и артиллеристов 55 отдельной бригады "Запорожская Сечь".

"И благодарю всех в нашем обществе, кто понимает, что освобождение нашей земли от таких оккупантов требует тяжелых, героических и интенсивных действий, которые изо дня в день, шаг за шагом дают необходимую мощь нашим наступательным действиям", – резюмировал Зеленский.

ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.

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