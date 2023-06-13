Зеленский о наступлении ВСУ: Есть продвижение вперед в условиях невероятно тяжелых боев
Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются вперед при наступлении в Запорожской области и в районе Бахмута. Об этом он сообщил в обращении к нации 13 июня.
Он отметил, что в Запорожской области в условиях чрезвычайно жестоких боев при авиационном и артиллерийском превосходстве россиян есть движение вперед.
Глава государства поблагодарил морских пехотинцев 35 и 36 бригад, воинов 110 отдельной механизированной бригады, 128 отдельной горно-штурмовой бригады, десантников 79 бригады и артиллеристов 55 отдельной бригады "Запорожская Сечь".
"И благодарю всех в нашем обществе, кто понимает, что освобождение нашей земли от таких оккупантов требует тяжелых, героических и интенсивных действий, которые изо дня в день, шаг за шагом дают необходимую мощь нашим наступательным действиям", – резюмировал Зеленский.
ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.
- Батальон "Арей" сообщил об освобождении села Нескучного Волновахского района, однако эта информация пока официально не подтверждена.
- 10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии – ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".
- Заместительница министра обороны Анна Маляр официально подтвердила деоккупацию населенных пунктов Благодатное и Макаровка.
Читайте также: Наступление ВСУ: Продвижение на юге до 1,5 км – Маляр
Комментарии