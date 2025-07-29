Центрвиборчком підтвердив, що місцевих виборів восени 2025 року не буде
Центральна виборча комісія підтвердила, що через повномасштабну війну Росії проти України у 2025 році не будуть проводитися чергові місцеві вибори. Публікація про це з'явилась на сайті інституції.
Згідно з законодавством, чергові місцеві вибори в Україні проводяться одночасно на всій території держави в останню неділю жовтня на п'ятий рік повноважень місцевих рад та голів. Дату цих виборів призначає Верховна Рада не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування.
Через повномасштабну війну в Україні запроваджено воєнний стан, під час якого не організовуються та не проводяться жодні вибори – відтак, парламент не ухвалював рішення про призначення чергових місцевих виборів. Якби не було воєнного стану, то Рада мала б зробити це до 28 липня 2025 року.
З огляду на це Центрвиборчком констатував, що немає підстав для внесення подань кандидатур до складу територіальних виборчих комісій (ТВК), а також формування ним та районними і міськими комісіями нового складу ТВК різних рівнів, які здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів в Україні.
Також ЦВК закцентувала для місцевих організацій політичних партій, що передумовою для подання кандидатур до комісій є рішення Ради про призначення чергових місцевих виборів та визначення дати їх проведення.
"Під час дії воєнного стану жодні вибори не організовуються і не проводяться, відтак, члени ТВК, склад яких було сформовано на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, продовжують здійснювати свої повноваження до сформування нового складу відповідної територіальної виборчої комісії", – зазначив член Центрвиборчкому Сергій Постівий.
- Якби не було повномасштабної війни, то парламентські вибори мали відбутися у жовтні 2023 року, а перший тур виборів президента – у березні 2024 року.
- ЦВК та українська влада послідовно виступають проти проведення виборів під час дії воєнного стану.
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