Центрвиборчком підтвердив, що місцевих виборів восени 2025 року не буде

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Центральна виборча комісія підтвердила, що через повномасштабну війну Росії проти України у 2025 році не будуть проводитися чергові місцеві вибори. Публікація про це з'явилась на сайті інституції.

Згідно з законодавством, чергові місцеві вибори в Україні проводяться одночасно на всій території держави в останню неділю жовтня на п'ятий рік повноважень місцевих рад та голів. Дату цих виборів призначає Верховна Рада не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування.

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Через повномасштабну війну в Україні запроваджено воєнний стан, під час якого не організовуються та не проводяться жодні вибори – відтак, парламент не ухвалював рішення про призначення чергових місцевих виборів. Якби не було воєнного стану, то Рада мала б зробити це до 28 липня 2025 року.

З огляду на це Центрвиборчком констатував, що немає підстав для внесення подань кандидатур до складу територіальних виборчих комісій (ТВК), а також формування ним та районними і міськими комісіями нового складу ТВК різних рівнів, які здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів в Україні.

Також ЦВК закцентувала для місцевих організацій політичних партій, що передумовою для подання кандидатур до комісій є рішення Ради про призначення чергових місцевих виборів та визначення дати їх проведення.

"Під час дії воєнного стану жодні вибори не організовуються і не проводяться, відтак, члени ТВК, склад яких було сформовано на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, продовжують здійснювати свої повноваження до сформування нового складу відповідної територіальної виборчої комісії", – зазначив член Центрвиборчкому Сергій Постівий.