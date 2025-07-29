Центризбирком подтвердил, что местных выборов осенью 2025 года не будет

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Центральная избирательная комиссия подтвердила, что из-за полномасштабной войны России против Украины в 2025 году не будут проводиться очередные местные выборы. Публикация об этом появилась на сайте институции.

Согласно законодательству, очередные местные выборы в Украине проводятся одновременно на всей территории государства в последнее воскресенье октября на пятый год полномочий местных советов и глав. Дату этих выборов назначает Верховная Рада не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

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Из-за полномасштабной войны в Украине введено военное положение, во время которого не организуются и не проводятся никакие выборы – следовательно, парламент не принимал решение о назначении очередных местных выборов. Если бы не было военного положения, то Рада должна была бы сделать это до 28 июля 2025 года.

Учитывая это Центризбирком констатировал, что нет оснований для внесения представлений кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий (ТИК), а также формирования им и районными и городскими комиссиями нового состава ТИК разных уровней, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов в Украине.

Также ЦИК акцентировала для местных организаций политических партий, что предпосылкой для представления кандидатур в комиссии является решение Рады о назначении очередных местных выборов и определение даты их проведения.

"Во время действия военного положения никакие выборы не организуются и не проводятся, поэтому члены ТИК, состав которых был сформирован на очередных местных выборах 25 октября 2020 года, продолжают осуществлять свои полномочия до формирования нового состава соответствующей территориальной избирательной комиссии", – отметил член Центризбиркома Сергей Постивый.