Китай рассматривает возможность участия в саммите мира в Швейцарии — посол Пекина

Ван Шитин заявил, что нужно "поддержать Россию и Украину в скорейшем возобновлении прямого диалога"

Ван Шитин (Фото: посольство Китая в Швейцарии)

Посол Китая в Швейцарии Ван Шитин заявил, что Пекин рассматривает возможность участия в саммите мира, который планирует устроить Украина в этой стране. Об этом он сообщил в интервью местному изданию NZZ.

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По его словам, КНР выступает за продвижение переговоров, а также представила "стратегию политического прекращения конфликта".

"Необходимо уважать страны и соблюдать Устав ООН. Кроме того, все стороны должны работать над прекращением войны. Мы должны не допустить, чтобы кризис усугубился или даже вышел из-под контроля", — сказал Ван.

Он отметил, что Китай внимательно следит за украинским саммитом мира в Швейцарии и рассматривает возможность участия.

"Мы должны поддержать Россию и Украину в скорейшем возобновлении прямого диалога, чтобы можно было постепенно деэскалировать ситуацию", — заявил посол.

Дипломат подчеркнул, что "односторонние санкции не могут положить конец конфликту".

"Только создают новые проблемы. Поэтому Китай отвергает односторонние санкции, которые не были одобрены Советом Безопасности ООН", — резюмировал он.

Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022 года.

С лета 2023 года ее воплощение начали обсуждать на международном уровне. В июне первая такая встреча состоялась в Дании, в августе – в Саудовской Аравии, в октябре – на Мальте.

14 января в Давосе министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что обсуждение Формулы мира является фундаментально важным для начала мирного процесса, однако рано или поздно Россию придется привлекать к переговорам о мире.

15 января Украина и Швейцария начали подготовку проведения Глобального саммита мира.

7 февраля Швейцария обратилась к Китаю с просьбой принять участие в мирной конференции насчет войны в Украине.

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