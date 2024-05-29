США підтвердили участь у Саміті миру. Чи буде там Байден – невідомо

Карін Жан-П'єр нагадала, що Сполучені Штати брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів

Карін Жан-П'єр (Фото: ЕРА / Al Drago)

США візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії у середині червня. Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає Голос Америки.

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"Як ви знаєте, ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені у цьому майбутньому саміті", – сказала вона.

Водночас на запитання, чи візьме участь у заході американський президент Джо Байден, Жан-П'єр відповіла: "У мене немає більш конкретної інформації, якою я можу поділитися".

Для США важливо переконуватися, що "Україна має усі можливості, необхідні для захисту, а також для забезпечення справедливого та міцного миру".

26 травня президент Володимир Зеленський закликав Байдена й очільника Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна взяти участь у Саміті миру.

16 квітня 2024 року Сі Цзіньпін заявив, що КНР підтримує проведення міжнародної мирної конференції щодо України, але тільки за умови участі в ній Росії. У 2023 році країна запропонувала так званий мирний план для України, проте в ньому нічого не говориться про звільнення окупованих Росією областей.

2 травня керівник ОП Єрмак повідомив, що Україна зробить усе для присутності Китаю на Саміті миру. Станом на 15 травня 50 країн підтвердили, що візьмуть участь у заході.

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