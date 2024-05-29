США подтвердили участие в Саммите мира. Будет ли там Байден – неизвестно
США примут участие в Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии в середине июня. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Голос Америки.
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"Как вы знаете, мы активно участвовали в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов. Правительство США принимает в этом участие. И мы будем представлены в этом предстоящем саммите", – сказала она.
В то же время на вопрос, примет ли участие в мероприятии американский президент Джо Байден, Жан-Пьер ответила: "У меня нет более конкретной информации, которой я могу поделиться".
Для США важно убеждаться, что "у Украины есть все возможности, необходимые для защиты, а также для обеспечения справедливого и крепкого мира".
26 мая президент Владимир Зеленский призвал Байдена и главу Китайской Народной Республики Си Цзиньпина принять участие в Саммите мира.
- 16 апреля 2024 года Си Цзиньпин заявил, что КНР поддерживает проведение международной мирной конференции по Украине, но только при участии в ней России. В 2023 году страна предложила так называемый мирный план для Украины, однако в нем ничего не говорится об освобождении оккупированных Россией областей.
- 2 мая руководитель ОП Ермак сообщил, что Украина сделает все для присутствия Китая на Саммите мира. По состоянию на 15 мая 50 стран подтвердили, что примут участие в мероприятии.
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