От США на Саммит мира в Швейцарию поедет вице-президент Камала Харрис – Белый дом

К Харрис присоединится советник по вопросам национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан

Камала Харрис (Фото: EPA)

Вице-президент США Камала Харрис примет участие в Глобальном саммите мира по урегулированию войны в Украине. Об этом сообщили на сайте Белого дома.

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По данным администрации американского президента, 15 июня Харрис отправится в Швейцарию для участия в Саммите мира.

"Вице-президент подчеркнет приверженность администрации президента США Джо Байдена поддержке усилий Украины по обеспечению справедливого и длительного мира на основе суверенитета и территориальной целостности Украины и принципов Устава ООН", – говорится в сообщении.

Также Харрис подтвердит поддержку народа Украины, который защищается от российской агрессии. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан присоединится к ней, представляя США на Саммите мира.

24 мая издание Bloomberg сообщило, что Байден, вероятно, пропустит Глобальный саммит мира, поскольку он отправится на мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

29 мая Белый дом подтвердил, что США примут участие в Саммите мира в Швейцарии.

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