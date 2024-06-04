США – об отказе Китая в участии в Саммите мира: В целом непонятно, как бы он помог
США не понимают, какой вклад мог бы внести Китай на Глобальном саммите мира в Швейцарии, учитывая его стремление к укреплению связей с Россией. Об этом заявил спикер Госдепа США Мэттью Миллер, передает Голос Америки.
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"Мы всегда четко заявляли, что Китай мог бы сыграть полезную дипломатическую роль в решении этого конфликта, если бы он захотел. Но сейчас трудно понять, как они могут сыграть такую роль, учитывая действия, которые Китай предпринимал в течение последних месяцев, чтобы отстроить и реконструировать оборонно-промышленную базу России", – сказал он.
Миллер подчеркнул, что США и дальше будут продолжать объяснять Пекину, что Вашингтон против таких действий и будет привлекать к ответственности организации, помогающие российской "оборонке".
2 июня президент Владимир Зеленский обвинил Китай в том, что вместе с Россией он работает над срывом Саммита мира. После этого пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявила, что ее страна никогда "не раздувала огонь и не разжигала пламя", и официально доложила, что Пекин не будет участвовать в мероприятии, если там не будет РФ.
- 24 мая 2024 года издание Bloomberg сообщило, что Байден, вероятно, пропустит Глобальный саммит мира, поскольку он отправится на благотворительное мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.
- 29 мая Белый дом подтвердил, что США примут участие в Саммите мира в Швейцарии.
- 3 июня Белый дом сообщил, что американскую делегацию на Саммите мира возглавит вице-президент США Камала Гаррис.
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