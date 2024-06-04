США – об отказе Китая в участии в Саммите мира: В целом непонятно, как бы он помог

Мэттью Миллер заявил, что Пекин вряд ли смог бы способствовать миру на саммите в Швеции, поскольку укрепляет свои отношения с Россией

Мэттью Миллер (Фото: ЕРА)

США не понимают, какой вклад мог бы внести Китай на Глобальном саммите мира в Швейцарии, учитывая его стремление к укреплению связей с Россией. Об этом заявил спикер Госдепа США Мэттью Миллер, передает Голос Америки.

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"Мы всегда четко заявляли, что Китай мог бы сыграть полезную дипломатическую роль в решении этого конфликта, если бы он захотел. Но сейчас трудно понять, как они могут сыграть такую роль, учитывая действия, которые Китай предпринимал в течение последних месяцев, чтобы отстроить и реконструировать оборонно-промышленную базу России", – сказал он.

Миллер подчеркнул, что США и дальше будут продолжать объяснять Пекину, что Вашингтон против таких действий и будет привлекать к ответственности организации, помогающие российской "оборонке".

2 июня президент Владимир Зеленский обвинил Китай в том, что вместе с Россией он работает над срывом Саммита мира. После этого пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявила, что ее страна никогда "не раздувала огонь и не разжигала пламя", и официально доложила, что Пекин не будет участвовать в мероприятии, если там не будет РФ.

24 мая 2024 года издание Bloomberg сообщило, что Байден, вероятно, пропустит Глобальный саммит мира, поскольку он отправится на благотворительное мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

29 мая Белый дом подтвердил, что США примут участие в Саммите мира в Швейцарии.

3 июня Белый дом сообщил, что американскую делегацию на Саммите мира возглавит вице-президент США Камала Гаррис.

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