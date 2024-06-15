Глава МИД Турции считает, что встреча в Швейцарии была бы "продуктивнее" с Россией

Хакан Фидан (Фото: ЕРА/URS FLUEELER)

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что участие России на Глобальном саммите мира в Швейцарии сделало бы эту встречу более "продуктивной". Об этом он заявил сегодня на первом пленарном заседании.

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"Я должен подчеркнуть, что этот саммит мог бы быть более продуктивным, если бы другая сторона, Россия, присутствовала в зале. Мы убеждены в неотложной необходимости всеобъемлющей и инклюзивной дипломатической стратегии", - сказал он.

По словам Фидана, Стамбульские переговоры в марте 2022 г. и черноморская зерновая инициатива "продемонстрировали, что дипломатия и переговоры могут привести к прогрессу". Поэтому Турция готова и дальше способствовать этому процессу, подытожил он.

17 марта 2022 года в Турции состоялись переговоры главы МИД Дмитрия Кулебы с его турецким на тот момент коллегой Мевлютом Чавушоглу, по итогам которых стало известно, что Турция "готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины в будущем".

29 марта в Турции состоялись переговоры между представителями Украины и России по поводу широкомасштабной войны. Их открывал президент Турции.

17 апреля Кулеба заявил, что в апреле переговоров на уровне министерств с россиянами не было, и подтвердил вслед за президентом, что задуманное оккупантами убийство защитников Мариуполя, вероятно, поставит крест на попытках диалога о прекращении войны.

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